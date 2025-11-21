Su Amazon trovate le Logitech G435 LIGHTSPEED, cuffie gaming wireless versatili con doppia connettività LIGHTSPEED e Bluetooth. Ultraleggere con soli 165g, offrono un comfort eccezionale grazie ai cuscinetti in memory foam e una batteria da 18 ore per sessioni di gioco infinite. Approfittate dello sconto del 16% e portatele a casa a 35,99€ invece di 42,65€, ideali per PC, PS4, PS5 e smartphone.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

Logitech G435, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Logitech G435 LIGHTSPEED rappresentano la scelta ideale per i gamer che cercano massima versatilità senza compromessi sulla qualità. Grazie alla doppia connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth, queste cuffie vi permetteranno di passare senza sforzo dal PC alla PlayStation, dallo smartphone al tablet, soddisfacendo le esigenze di chi vuole un unico dispositivo per tutte le piattaforme. Sono particolarmente consigliate ai giovani gamer e a chi cerca cuffie leggere da indossare per sessioni di gioco prolungate: con soli 165 grammi di peso e cuscinetti in memory foam, vi dimenticherete di averle addosso anche dopo ore di utilizzo.

Queste cuffie si rivolgono anche a chi ha a cuore comfort e sicurezza: il limitatore di volume opzionale a 85 decibel protegge l'udito durante l'uso prolungato, mentre l'autonomia di 18 ore elimina l'ansia da ricarica frequente. I doppi microfoni beamforming integrati soddisfano le necessità di chi comunica costantemente con il team, offrendo una qualità vocale cristallina senza il fastidio di un braccio microfonico. Con la compatibilità Dolby Atmos e driver da 40mm, vi garantiranno un'esperienza audio immersiva sia nel gaming che nell'ascolto musicale, il tutto con la consapevolezza di scegliere un prodotto eco-sostenibile realizzato con il 22% di plastica riciclata.

Le Logitech G435 LIGHTSPEED sono cuffie gaming wireless che combinano connettività avanzata e comfort eccezionale. Con doppia tecnologia LIGHTSPEED e Bluetooth, vi offrono libertà totale su PC, PS4, PS5 e smartphone. I driver da 40 mm garantiscono audio immersivo compatibile con Dolby Atmos, mentre i microfoni beamforming integrati assicurano comunicazioni cristalline senza braccio esterno.

A soli 35,99€ invece di 42,65€, queste cuffie rappresentano un'occasione imperdibile: 165 grammi di peso, 18 ore di autonomia e materiali eco-sostenibili le rendono perfette per sessioni di gioco prolungate. Ve le consigliamo per il rapporto qualità-prezzo imbattibile!

Vedi offerta su Amazon