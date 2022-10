Se siete alla ricerca di un mouse wireless, che vi garantisca un rapido scorrimento delle pagine web, tante funzioni e soprattutto una comodità forse senza paragoni, il Logitech MX Master 2S farà sicuramente al caso vostro. In occasione del Prime Day autunnale, questo modello dal valore di 119,00€ viene proposto a soli 69,99€, permettendo a chi se lo era perso nello scorso Prime Day di poterlo acquistare a un prezzo d’occasione.

Questo modello, infatti, è stato venduto a questo prezzo solo in occasioni di eventi speciali come questo, motivo per cui dovreste approfittare di questi due giorni di offerta, onde evitare di perdere un’occasione che non si sa quando o se si ripresenterà in futuro. I motivi che rendono Logitech MX Master 2S uno dei migliori mouse da ufficio sono tanti. Uno di questi è il fatto che si tratta di una naturale evoluzione del pluripremiato MX Master, con le tipiche forme che hanno permesso a Logitech di creare un mouse dall’ergonomia eccellente.

Le principali differenze rispetto al modello di prima generazione non si vedono ad occhio nudo, poiché si trovano all’interno della struttura sagomata, studiata per far sì che mano e polso rimangano sempre nella posizione naturale, azzerando così il rischio di incorrere a dolori dopo una lunga giornata lavorativa.

Se lavorate con più PC contemporaneamente, apprezzerete la funzione Flow di Logitech MX Master 2S, che vi permetterà di controllare fino a tre computer con un singolo mouse, senza rinunciare a funzionalità come il copia e incolla. Non rimarrete delusi neanche dall’autonomia, visto che promette fino a 70 giorni di utilizzo. Bastano inoltre 3 minuti di ricarica con il cavo micro USB incluso per ottenere energia sufficiente per un’intera giornata.

Da citare poi la possibilità di scorrere le pagine tramite lo scroll laterale, che si aggiunge a quello classico situato al centro dei due pulsanti principali, a dimostrazione di come Logitech MX Master 2S sia un mouse che punta a soddisfare le esigenze d’ufficio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che quasi certamente passeranno mesi prima che si ripresenti.

