L'ottimo browser Arc è finalmente disponibile per Windows

Il popolare browser Arc, noto per la sua eccellente sicurezza e la sua estrema personalizzazione, è finalmente disponibile su Windows dopo essere stato in versione beta per oltre quattro mesi.

Gli utenti di macOS e iOS hanno già potuto godere dell'Arc Browser per anni, e ora anche gli utenti di Windows possono beneficiare di questa esperienza. La versione Windows del software di The Browser Company è stata in fase beta da dicembre e, sebbene fosse attesa da molti, al momento è disponibile solo per Windows 11, con la versione per Windows 10 prevista per il prossimo futuro.

Arc si distingue dai suoi concorrenti per la sua unicità. Presenta una barra laterale pieghevole con schede e segnalibri verticali, eliminando le schede nella parte superiore del browser.

Questo garantisce agli utenti una visione pulita del sito web senza distrazioni inutili, permettendo di creare spazi organizzati per gestire le attività multitasking, in maniera simile alle cartelle di un desktop.

Tra le funzionalità più apprezzate di Arc vi è la possibilità di visualizzare un'anteprima di un collegamento prima di aprirlo tramite la funzione Peek, oltre alla capacità di aprire una finestra del browser in versione ridotta, tramite una funzione chiamata Little Arc, per visualizzare rapidamente qualcosa con un utilizzo minimo della memoria.

Anche se Arc richiede una leggera curva di apprendimento, molti utenti hanno trovato il suo approccio innovativo e la sua estrema personalizzazione molto soddisfacente.

Proprio l'estrema personalizzazione di Arc lo ha reso estremamente popolare, visto che consente agli utenti di modificare l'aspetto di qualsiasi sito web visitato, permettendo di adattare l'esperienza di navigazione alle proprie preferenze. Inoltre, i plugin di Chrome sono completamente compatibili con Arc, semplificando la migrazione dal browser di Google.

Un altro aspetto significativo è l'integrazione di Swift, un linguaggio di programmazione creato da Apple, che rende Arc più veloce ed efficiente rispetto ad altri linguaggi come Python.

Arc ha, difatti, l'onore di portare Swift su Windows per la prima volta, aprendo la porta ad altri sviluppatori per realizzare applicazioni per Windows utilizzando questo linguaggio.

The Browser Company assicura che questo è solo l'inizio del percorso di Arc su Windows e ha promesso regolari miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità nel prossimo futuro.

Nel frattempo, se siete curiosi, il browser è disponibile gratuitamente per chiunque desidera provarlo.