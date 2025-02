L'ultimo aggiornamento di Windows 11 risolve finalmente un po' di problemi

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 rilasciato da Microsoft risolve diversi problemi critici, segnalati dagli utenti nelle scorse settimane. L'update, già disponibile, corregge i bug relativi all'Auto HDR che causavano crash dei giochi, interruzioni dell'audio e problemi di rilevamento delle webcam USB.

Il problema dell'Auto HDR causava interferenze con i colori e provocava il blocco dei giochi, mentre quello legato all'audio interrompeva l'output per gli utenti che usavano un DAC. Microsoft ha risolto anche un problema più raro, emerso con alcune periferiche, che mostrava il messaggio "Questo dispositivo non può essere avviato".

L'aggiornamento, identificato come KB5051987 per Windows 11 24H2 e KB5051989 per la versione 23H2, è obbligatorio e dovreste installarlo quanto prima, specialmente se avete riscontrato alcuni dei problemi che va a risolvere. Installarlo è molto semplice: non dovete far altro che recarvi in Impostazioni -> Windows Update -> Controlla aggiornamenti, come per qualsiasi altro update del sistema operativo di Microsoft.

Nelle scorse ore, Microsoft è finita al centro di diverse polemiche per una mossa che non ha fatto molto piacere agli utenti: come vi abbiamo raccontato in questo articolo, tramite un aggiornamento per Windows 10, l'azienda avrebbe installato automaticamente il nuovo Outlook, che va a sostituire le vecchie app Posta e Calendario.

La polemica nasce da diversi fattori: innanzitutto, gli utenti non hanno apprezzato la scelta dell'azienda di installare il nuovo software automaticamente, senza dare alcuna possibilità di scelta. In secondo luogo, il nuovo Outlook non gode di grande fama, complici alcune scelte infelici, come ad esempio la presenza di banner pubblicitari che sembrano a tutti gli effetti delle email, al punto tale da confondere gli utenti. Oltre a questo, la nuova app sembra decisamente più lenta di quella che va a sostituire, peggiorando di fatto l'esperienza d'uso del PC.