Indiscrezioni sempre più insistenti dicono che al WWDC 2023 il prossimo 5 giugno vedremo, tra le tante novità, anche un nuovo MacBook Air con schermo da 15 pollici. Stando a Mark Gurman di Bloomberg il MacBook Air 15 servirà a risollevare le vendite dei laptop, in calo nel primo trimestre dopo due anni di numeri da capogiro, ma non avrà specifiche particolarmente interessanti.

Sembra infatti che a parte lo schermo non ci saranno novità degne di nota. Il display avrà una risoluzione 3024 x 1964 pixel, la stessa del MacBook Pro 14, mentre il SoC sarà il già conosciuto Apple Silicon M2. Al contrario di quanto indicato dalle prime voci di corridoio, il laptop non avrà il nuovo chip M3, che debutterà più avanti nel tempo.

Non si hanno dettagli sulla data d’uscita, ma sembra che Apple lo stia testando con macOS 14, prossima versione del sistema operativo che, come di consueto, debutterà verso la fine del 2023.

È da diverso tempo che gli utenti chiedono ad Apple un MacBook Air con schermo da 15 pollici, che si configurerebbe come “via di mezzo” tra i MacBook Air 13, leggeri e compatti, e i più potenti (e costosi) MacBook Pro da 16 pollici. Apple potrebbe rilasciarlo come detto con l’obiettivo di risollevare un mercato in crisi da qualche tempo, dopo i numeri da record ottenuti nel 2020 e nel 2021; seguendo la stessa logica, secondo le indiscrezioni Apple sarebbe al lavoro anche su un nuovi MacBook Air 13, MacBook Pro 13 e iMac 24 tutti con chip M3, prodotto con il più efficiente processo a 3nm. Gurman sostiene poi che nel 2024 arriveranno anche nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Sarà curioso capire se la strategia di Apple sarà sufficiente per invertire il trend negativo di vendite, o se queste continueranno a calare ancora nel corso del 2023. I MacBook con chip Apple Silicon sono computer davvero ottimi, in grado di rispondere alle esigenze della maggior parte degli utenti; il fatto che il “vecchio” MacBook Air del 2020 con chip M1 si possa acquistare facilmente al di sotto dei 900/1000 Euro lo rende il dispositivo ideale per chi è alla ricerca di un laptop di fascia alta con molta autonomia e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.