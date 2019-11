Nuovo MacBook Pro, Apple inserirà una Radeon RX 5500M?

Secondo alcuni rumor, il prossimo MacBook Pro potrebbe equipaggiare una scheda grafica AMD Radeon RX 5500M.

Secondo un collaboratore di MacRumors sembra che macOS 10.15.1 Catalina contenga una stringa di codice che fa riferimento alla nuova AMD Radeon RX 5500M. Questa affermazione ha dato il via a diverse voci secondo cui il MacBook Pro da 16 pollici potrebbe avere a bordo l’ultima GPU mobile di AMD.

Per quanto la notizia provenga da un’unica fonte e non trovi una valida conferma, questo rumor potrebbe essere verosimile, vista la lunga partnership di Apple con AMD. I MacBook Pro hanno infatti utilizzato esclusivamente schede grafiche AMD dal 2015 in poi e da quel momento macOS ha offerto il supporto per queste GPU.

Le voci sulle ultime GPU AMD che compaiono nel MacBook Pro da 16 pollici (attualmente non confermato) provengono da un collaboratore di MacRumors, che afferma di aver trovato una stringa di codice in macOS 10.15.1 che fa riferimento alla “Radeon RX 5500 / 5500M”.

Se Apple dovesse davvero decidere di inserire una RX 5500M nei prossimi MacBook Pro di certo non renderebbe felici coloro che cercano sempre le massime prestazioni: dai test preliminari dei colleghi di notebookcheck.net (effettuati su un MSI Alpha 15) è infatti emerso che la scheda di AMD offre performance leggermente inferiori rispetto alla Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q.

C’è comunque da considerare che grazie alle ottimizzazioni su macOS e ai software sviluppati dalla stessa Apple il MacBook Pro molto probabilmente non avrà problemi a livello di produttività, nemmeno se dovesse equipaggiare questa RX 5500M.

Ricordiamo che si tratta pur sempre di voci di corridoio, ancora tutte da confermare. Come per tutti i rumor, non possiamo far altro che aspettare un annuncio ufficiale per capire quanto di vero c’è in queste affermazioni.