Ottimo SCONTO sul macro pad Glorious Gaming! (-21%)

Il macro pad Glorious Gaming è progettato pensando sia agli appassionati di gaming che ai professionisti. Questo dispositivo offre una personalizzazione senza precedenti e una connettività wireless fino a 76 ore con una singola carica. Costruito con materiali di prima scelta e completamente personalizzabile, è l'ideale per chi vuole il massimo in termini di performance e durevolezza. Inoltre, la sua manopola e cursore programmabili aggiungono un livello di controllo e flessibilità elevatissimi per ogni tipo di gioco. Oggi, con uno sconto Amazon del 21%, potete pagarlo 109,99€ e risparmiare 30€ sul prezzo originale di 139,99€.

Macro pad Glorious Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Il macro pad Glorious Gaming è un accessorio di altissima qualità progettato per coloro che non si accontentano del minimo indispensabile e cercano il massimo della personalizzazione, sia che si tratti di gaming, programmazione o attività professionali quotidiane. Con una struttura in alluminio CNC e dotato di switch Glorious Fox Linear hot swap e ABS Doubleshot Keycaps, garantisce non solo un aspetto premium ma anche una durabilità e un comfort di digitazione senza pari. Grazie alla sua connessione wireless Bluetooth 5.0 LE e una batteria che offre fino a 76 ore di autonomia (con retroilluminazione RGB disattivata), è l'ideale per chi lavora in movimento o desidera mantenere una postazione di lavoro ordinata, senza il fastidio dei cavi.

Oltre alla qualità costruttiva impeccabile e alla versatilità di connessione, quello che rende il macro pad Glorious Gaming un prodotto davvero eccellente è il suo livello estremo di personalizzazione. Ogni aspetto, dalla struttura ai tasti, fino al regolatore e alla manopola programmabile, può essere modificato per adattarsi perfettamente alle preferenze dell'utente. Inoltre, la capacità di impostare fino a 51 funzioni diverse rende questo tastierino numericamente ideale per chi desidera ottimizzare i flussi di lavoro e aumentare l'efficienza. Se cercate sia estetica che funzionalità in un unico prodotto, allora il macro pad Glorious Gaming vi soddisferà su tutti i fronti.

Attualmente in offerta a 109,99€, rispetto al prezzo originale di 139,99€, il macro pad Glorious Gaming rappresenta una scelta ottima per coloro che cercano un dispositivo altamente personalizzabile e qualitativamente impeccabile. La sua capacità di connessione wireless, insieme alle opzioni di personalizzazione avanzate e alla costruzione di qualità superiore, lo rendono una scelta ideale per migliorare l'efficienza nel lavoro o durante il gioco.

