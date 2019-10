Mad Catz R.A.T. AIR, mouse wireless che si ricarica dal tappetino

R.A.T. AIR è il nuovo mouse wireless di Mad Catz che funziona senza fili grazie all'alimentazione fornita dal mousepad in bundle. A bordo un sensore Pixart 3360 con una risoluzione fino a 12.000 DPI.

Mad Catz ha annunciato l’arrivo di un nuovo mouse della serie R.A.T., il R.A.T. AIR. Si tratta di una soluzione senza fili formata da due componenti, il mouse stesso e il tappetino di ricarica chiamato Activation Board.

Quest’ultimo si collega al PC tramite USB per fornire costantemente energia al mouse, cosa che ha permesso a Mad Catz di non installare batterie nel mouse. L’azienda assicura che il mouse continua a funzionare anche se sollevato per un periodo limitato dal tappetino. A ogni modo è possibile alimentarlo anche tramite una connessione USB diretta.

La superficie del mousepad è intercambiabile, quindi potrà essere sostituita con un altro tappetino di dimensioni normali (320 x 270 mm) per chi ama superfici alternative.

Il nuovo R.A.T. Air può contare su un sensore Pixart 3360 che offre una risoluzione fino a 12.000 DPI, oltre ai classici switch Omron, ormai una certezza sui mouse da gaming di fascia alta, per i tasti destro e sinistro.

Offre inoltre tutta la personalizzazione a cui Mad Catz ci ha abituati negli anni prima del suo fallimento, avvenuto sfortunatamente nel 2017, grazie ad un design modulare ed adattabile ad ogni tipo di mano e di presa. Il tutto proposto con un peso di soli 100 grammi, forse non uno dei più leggeri in commercio, ma contenuto grazie all’assenza di batterie.

Attualmente il mouse è disponibile nel Regno Unito al prezzo di 200 sterline, ma su Amazon Italia si trova già a un prezzo ancora più salato, figlio di una scarsa disponibilità.