MAJES 20, l’abito che fa il monaco

Presentiamo oggi un nuovo case che si aggiunge alla gamma iTek Taurus Addressable RGB. Il suo nome è MAJES 20, è di colore nero, ed è disponibile in due varianti, MAJES 20 e MAJES 20 Mesh, che si differenziano unicamente per il frontale rispettivamente in vetro temperato oppure appunto mesh/traforato per chi è alla ricerca di un airflow al top. La finestra laterale è interamente in vetro temperato restituendo eleganza ed effetto pulito.

Una della particolarità di questo chassis è certamente rappresentata dalle due ventole della serie T-Ring Advanced posizionate nella parte frontale, in quanto si tratta di ventole da 20cm con illuminazione addressable ARGB.

Oltre ad offrire un eccellente ricircolo dell’aria, esibiscono un’incredibile resa estetica. Alle due ventole da 20cm ARGB si aggiunge una terza da 12cm, installata posteriormente, tutte collegate al comodo controller interno, che può gestire fino a 6 ventole/strisce LED ARGB. Due se ne possono montare nel top del case alternativamente a liquid cooler da 120mm o 240mm. Svariate sono le possibilità di gestione degli straordinari effetti di illuminazione: tramite software della scheda madre, tasti sul controller, tasto reset del cabinet oppure tramite il telecomando in dotazione con tecnologia a radiofrequenza (e non infrarossi), che garantisce un’egregia qualità di segnale.

La struttura, molto solida, da 0,8cm di spessore, permette di installare al proprio interno le migliori componenti hardware disponibili ad oggi sul mercato: liquid cooling fino a 360mm, dissipatori CPU alti fino a 165mm, MB di ogni formato compreso EATX, schede video di ultima generazione collocabili anche verticalmente… tutto molto pratico da installare grazie all’ottimo cable management da 28mm. Facilmente fruibili anche ben 4 porte USB posizionate sul top, nello specifico 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0.

MAJES 20 e MAJES 20 sono già disponibili in Italia, li potrete acquistare online nei migliori e-commerce dal mese di maggio 2020 e presso tutti i nostri rivenditori ufficiali.

I prezzi suggeriti al pubblico:

ITGCAMAJ20 – Case MAJES 20 – 89,90€ (iva inclusa)

ITGCAMAJ20M – Case MAJES 20 Mesh – 87,90€ (iva inclusa)