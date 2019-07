MasterCase H100, case mini-ITX a 65 euro. In Italia a settembre

Il case compatto MasterCase H100 di Cooler Master visto al Computex a inizio giugno arriverà in Italia al prezzo di 65 euro.

Cooler Master ha annunciato ufficialmente il nuovo case Mini-ITX MasterCase H100, ideato in particolar modo per LAN Party, media center ed eventi fuori casa data l’alta trasportabilità garantita dal vano apposito per sollevare comodamente il case posto nel pannello superiore. L’avevamo visto al recente Computex di Taipei.

Nonostante le dimensioni decisamente ridotte questo case è, secondo l’azienda, in grado di fornire un ottimo flusso d’aria grazie alla grande presenza del tema mesh, che si trova sul pannello frontale, dove c’è anche una ventola RGB da 200 mm, ed in parte di quello superiore. Il case supporta fino a 4 SSD ed 1 HDD, oltre a garantire il supporto per gli alimentatori ATX – 210 mm di spazio senza radiatore e 160 mm con radiatore.

Il layout del MasterCase H100 è pensato per sistemi con processori dotati di grafica integrata, ma non manca lo spazio per inserire una scheda grafica dedicata grazie ai 210 mm di spazio riservati (senza radiatore, 180 mm con radiatore). Per il dissipatore della CPU, invece, l’altezza massima è di 83 mm.

Acquistando questo case si avrà, incluso nel prezzo, un controller RGB, nel caso la scheda madre installata non supportasse la funzione di controllo RGB, mentre il pulsante reset posto sul pannello di I/O potrà controllare l’illuminazione RGB della motherboard.

Il MasterCase H100 sarà disponibile da settembre a un prezzo consigliato al pubblico di 65 euro.