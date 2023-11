Meta Quest 3 è un disastro! Produzione ridotta del 70%

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, sembra che Meta Quest 3 non stia ottenendo il successo previsto e che la situazione sia ancor più critica di quanto si pensasse. La notizia suggerisce che i rifornimenti del visore VR siano già stati tagliati dell'80%, indicando un vero e proprio disastro commerciale.

Nonostante le ottime prestazioni tecniche di Meta Quest 3, sembra che il nuovo visore di Meta non abbia convinto il mercato. Già in passato, si erano verificati tagli ai rifornimenti a causa del basso numero di prenotazioni del dispositivo. Tuttavia, secondo Kuo, questi tagli si sarebbero ulteriormente intensificati nel quarto trimestre del 2023.

L'analista suggerisce che, sebbene Meta Quest 3 abbia riscosso l'approvazione degli appassionati di VR, molti utenti casual, che avevano precedentemente acquistato Meta Quest 2, hanno deciso di non effettuare l'upgrade verso il nuovo dispositivo, in quanto ancora soddisfatti dalle prestazioni, e dall'esperienza offerta, dal modello precedente. Questo ha portato a una domanda significativamente inferiore rispetto alle previsioni iniziali.

Kuo riporta che Meta ha ridotto le stime dei rifornimenti per il quarto trimestre del 2023 del 5-10%, mentre durante il primo trimestre del 2024 la cifra raggiunge addirittura il 70-80%.

Questi tagli sono sintomatici della difficile situazione in cui si trova l'azienda, soprattutto dopo il recente insuccesso del costoso metaverso Horizon Worlds.

Questi risultati, indubbiamente al di sotto delle aspettative, rappresentano una sfida davvero ardua per Meta, la quale potrebbe mandare in fumo i piani dell'azienda per affermarsi nel settore della realtà virtuale e del metaverso.

È evidente che la domanda del pubblico generale non ha soddisfatto le previsioni della società e ora Meta dovrà trovare una soluzione per riottenere la fiducia dei suoi clienti e ottenere, nuovamente, il successo nelle vendite per i suoi dispositivi VR.