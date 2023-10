microSD veloci quanto gli SSD grazie al nuovo standard

Il nuovo standard SD 9.1 promette di rivoluzionare le prestazioni delle schede microSD, con la prossima generazione di schede SD Express che raggiungeranno velocità fino a 2 GB/s.

Per chi non lo sapesse, i migliori SSD portatili, raggiungono una velocità di circa 1 GB/s.

Presentato dalla SD Association (SDA), questo standard sfrutta la tecnologia PCIe Gen4 e può raggiungere velocità di lettura e scrittura di 1.969 MB/s, più del doppio delle massime velocità introdotte con il primo protocollo microSD nel precedente standard SD 7.1.

Le schede di memoria SD Express saranno disponibili in quattro varianti denominate SD Express Seed Class 150, 300, 450 e 600, con ciascun numero corrispondente alle velocità minime di lettura e scrittura misurate in Mb/s. Questo significa che queste microSD potranno variare da 0,6 GB/s fino a 2 GB/s.

In pratica, queste velocità permetteranno il trasferimento di un film, in 4K, da circa 25 GB in soli 12,5 secondi, rendendo il processo incredibilmente rapido. Queste prestazioni saranno in grado di gestire agevolmente il trasferimento di file video in 8K, notoriamente pesanti in termini di dati.

Le Classi di Velocità SD Express saranno disponibili su schede di memoria SDXC, SDUC microSDXC e microSDUC e si basano su modifiche apportate alla tecnologia di memoria utilizzata per lo standard di archiviazione.

Questo nuovo standard è stato progettato per soddisfare le esigenze sia dei produttori di dispositivi che dei consumatori, garantendo prestazioni ottimali per la registrazione e la riproduzione di diversi tipi di contenuti.

Il presidente della SDA, Hiroyuki Sakamoto, ha sottolineato che la velocità delle SD Express è stata raddoppiata a 2 GB/s per fornire ai produttori di dispositivi opzioni di archiviazione più avanzate in grado di gestire i compiti di archiviazione più esigenti.

Questo rende le schede di memoria SD Express una scelta ecologicamente sostenibile e semplifica la riparazione e l'aggiornamento dei dispositivi.

SD Express utilizza le specifiche NVMe e offre diverse impostazioni di gestione dell'alimentazione attraverso i livelli massimi di alimentazione, garantendo che le schede possano mantenere alte prestazioni durante il trasferimento di file.

Questo nuovo standard sarà particolarmente utile per i professionisti dell'industria creativa che necessitano di spostare grandi quantità di file tra dispositivi, coprendo diverse esigenze tra cui il trasferimento di video ad alta risoluzione, dati non elaborati e contenuti da telecamere panoramiche a 360 gradi.