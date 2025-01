Avete Windows 10? Allora c'è una brutta notizia per chi usa Microsoft 365

Microsoft ha annunciato che interromperà il supporto per Microsoft 365 su Windows 10 dopo il 14 ottobre 2025. La notizia è emersa da un aggiornamento della documentazione ufficiale dell'azienda riguardante la migrazione da Windows 10 a Windows 11.

Questa decisione avrà un impatto significativo sugli utenti che intendono continuare a utilizzare Windows 10 oltre la data di fine supporto. Mentre le applicazioni Microsoft 365 continueranno a funzionare su Windows 10, non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza o nuove funzionalità dopo quella data.

La mossa di Microsoft sembra essere un tentativo di spingere gli utenti ad aggiornare i propri sistemi a Windows 11. L'azienda afferma che continuare a utilizzare Microsoft 365 su Windows 10 dopo la fine del supporto potrebbe portare a "problemi di prestazioni e affidabilità nel tempo".

Gli utenti di Windows 10 si trovano ora di fronte a una scelta: aggiornare a Windows 11 per continuare a ricevere supporto completo per Microsoft 365, oppure cercare alternative. Alcune possibilità includono:

Microsoft 365 è un insieme completo di strumenti e servizi cloud offerti da Microsoft, progettato per aumentare la produttività, facilitare la collaborazione e migliorare la sicurezza in ambienti aziendali e personali. Originariamente noto come Office 365, Microsoft 365 combina applicazioni classiche come Word, Excel e PowerPoint con servizi basati su cloud come OneDrive, Teams e strumenti avanzati di sicurezza.