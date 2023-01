Sembra che gli utenti di Windows 11 22H2 stiano riscontrando una serie di problemi con il sistema operativo. Nonostante gli sforzi di Microsoft per migliorare le prestazioni e le funzionalità di Windows 10 e 11 attraverso aggiornamenti regolari, sono ancora presenti diversi bug che possono causare alcune difficoltà. L’ultima problematica, identificata con il codice KB5023152, riguarda le app che si bloccherebbero al momento dell’apertura dopo un ripristino del sistema.

Stando all’azienda di Redmond, coloro che usano Windows 11 22H2 possono riscontrare i seguenti problemi in seguito a un ripristino del sistema:

Viene visualizzato il messaggio di errore “Questa applicazione non può essere aperta” invece di avviare l’applicazione.

L’app potrebbe avere più voci nel menu Start.

Un’app potrebbe non rispondere quando si tenta di avviarla.

È possibile che si verifichi un errore di I/O, seguito dalla mancata risposta dell’app e quindi dall’arresto anomalo dell’applicazione.

Se si tenta di avviare nuovamente l’app, questa viene eseguita.

Photo Credit: Microsoft

Microsoft ha identificato che le app Notepad, Paint, Office, Cortana e Terminal sono interessate dai problemi e questo è legato all’utilizzo del formato di pacchetto MSIX, progettato per ottimizzare lo spazio su disco e ridurre i requisiti di larghezza di banda della rete, ma che tuttavia non è stabile al 100%. La società consiglia eventualmente di riavviare l’app, reinstallarla o eseguire Windows Update. Tuttavia, non viene offerta alcuna indicazione su quando verrà risolto il problema principale. Il ripristino del sistema è una soluzione comune per eliminare i bug software, ma, in questo caso, esso risolve un problema ma ne crea altri.

