Microsoft Edge è al secondo posto tra i browser più usati

Solo poco tempo fa avevamo parlato di quanto fosse evoluto il browser Edge – e delle novità che avrebbe introdotto nel breve periodo – ed è già tempo di dare un’altra buona notizia circa il prodotto di casa Microsoft. Techpowerup riporta infatti che Edge, nella versione rilasciata recentemente e basata su Chromium, è ormai il secondo browser più utlizzato al mondo!

Certo, il divario con Google Chrome (il primo della lista in questa speciale classifica) è ancora abissale. Parliamo di un distacco di circa 61 punti percentuali, cifre che difficilmente potranno mai essere colmate, ma c’è un dato ancora più impressionante da sottolineare, che contribuisce a farci comprendere la bontà del lavoro svolto da Microsoft: Edge ha guadagnato il 7,59% delle quote di mercato in soli 3 mesi dal rilascio di questa nuova versione, quando altri browser concorrenti hanno impiegato anni anche solo per raggiungere il 2%.

Molti obietteranno, affermando che è stato facile per Edge raggiungere determinate cifre, in quanto preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio abilitati alla navigazione internet. Non dobbiamo però dimenticare che cambiare browser è ormai un’operazione alla portata di tutti. Anche per il meno educato tecnologicamente, è impossibile, una volta aperta l’home page di Google, non imbattersi nel banner che invita al download del ben più diffuso rivale, Chrome.

Per non parlare di tutti quei siti che consigliano a priori, fornendo aiuti e guide semplicissime da seguire, l’installazione di Mozilla Firefox (attualmente al terzo posto). C’è quindi da pensare che il rimanere fedeli al browser disponibile al primo avvio del proprio pc sia una scelta ben ponderata e non frutto del caso. D’altro canto non ci sarebbe niente di strano: al netto di qualche problema avuto in passato da Edge e dal vecchio Internet Explorer, il nuovo browser di Microsoft è sicuro, semplice da usare, ricco di funzioni avanzate se richieste e soprattutto consente una navigazione appagante, presentando raramente crash o problemi imprevisti che ne inficerebbero l’esperienza d’uso.