Microsoft fa una sorpresa di capodanno... mandando in tilt gli scanner

Un problema di compatibilità tra Windows 11 24H2 e alcuni dispositivi multifunzione Canon persiste, nonostante Microsoft abbia dichiarato risolto un precedente problema relativo al protocollo di scansione eSCL.

Il problema riguarda in particolare il modello Canon ImageClass MF269dw, una stampante multifunzione che include funzioni di copia, scansione e fax. Secondo quanto riportato da un lettore di The Register, il dispositivo "funziona su una macchina Windows 10, ma non su Windows 11, a meno che sia il computer che lo scanner non siano collegati tramite cavo Ethernet".

La questione sembra essere più complessa di quanto inizialmente pensato. Un tecnico Canon ha definito il problema come "erratico", aggiungendo che "sembra funzionare o fallire in modo casuale per diversi utenti in diverse situazioni".

Microsoft aveva implementato un blocco di compatibilità per i dispositivi USB che utilizzano il protocollo eSCL a novembre, dopo che gli utenti avevano riscontrato problemi con il rilevamento dei dispositivi in seguito all'installazione dell'aggiornamento di Windows. L'azienda aveva dichiarato il problema risolto a dicembre.

Nonostante ciò, l'aggiornamento KB5048667 sembra non aver risolto tutte le problematiche per i possessori di dispositivi Canon. Un portavoce di Canon ha confermato di essere a conoscenza di un problema che colpisce i dispositivi che utilizzano ScanGear MF, un driver di scansione fornito dall'azienda che consente ai clienti di configurare impostazioni avanzate per la scansione.

Canon non sembra intenzionata a modificare il proprio codice per risolvere i problemi causati dall'aggiornamento di Windows 11. Il portavoce ha dichiarato:

"Microsoft sta attualmente lavorando a una modifica del sistema operativo per risolvere questo problema e siamo in stretto contatto con loro. La tempistica per la risoluzione non è ancora stata confermata da Microsoft, ma ci aspettiamo di ricevere il piano di correzione a gennaio 2025".

Ai clienti colpiti dal problema, che si manifesta con un messaggio di errore di comunicazione, viene consigliato di utilizzare soluzioni software native di Microsoft o di passare a una connessione completamente cablata tramite USB.