Microsoft si sta preparando a lanciare i nuovi Surface Lunar Lake nel 2025

Microsoft si prepara a lanciare nel 2025 una nuova generazione di dispositivi Surface con processori Intel Lunar Lake, secondo quanto riportato da Windows Central. Il senior editor Zac Bowden, citando fonti interne, rivela che l'azienda introdurrà Surface e Surface Pro con chip Lunar Lake, un nuovo Surface Laptop Studio con Snapdragon X Plus e un inedito Surface con schermo da 11 pollici.

Questi nuovi modelli segneranno l'ingresso di Microsoft nel segmento dei PC Copilot+, dotati di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. I Surface con Lunar Lake dovrebbero debuttare nel primo trimestre 2025, probabilmente durante il CES di gennaio. Manterranno un design simile alle controparti Snapdragon, ma aggiungeranno un display antiriflesso già visto sui precedenti Surface Laptop 6 e Pro 10.

Il Surface Laptop con Lunar Lake potrebbe anche offrire connettività 5G, ampliando le opzioni di connessione per gli utenti in mobilità. Per quanto riguarda il Surface Laptop Studio, Microsoft sta valutando diverse opzioni di processori, tra cui Core Ultra 200 basato su Lunar Lake, AMD Ryzen AI 300 con architettura Strix Point o Qualcomm Snapdragon X.

Un'interessante novità è rappresentata da un inedito dispositivo Surface con display da 11 pollici, descritto come una versione più premium del Surface Laptop Go. Secondo il report, questo modello sarà equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon X Plus, versione ridotta dello Snapdragon X Elite con 8-10 core e GPU meno potente, ma dotata dello stesso NPU da 45 TOPS per elaborazione AI.

Mentre i Surface con Lunar Lake sono attesi per l'inizio del 2025, il nuovo Surface Laptop Studio e il modello da 11 pollici potrebbero debuttare più avanti nel corso dell'anno, potenzialmente in autunno. Questi lanci rappresenteranno un importante aggiornamento per la linea Surface, portando capacità AI avanzate e nuove opzioni di form factor.

L'adozione di processori di ultima generazione come Lunar Lake e Snapdragon X permetterà a Microsoft di allineare i propri dispositivi alle più recenti innovazioni in termini di efficienza energetica e prestazioni, specialmente nell'ambito dell'intelligenza artificiale on-device. Ciò consentirà esperienze utente più fluide e funzionalità avanzate supportate dall'hardware dedicato all'AI.