Microsoft Outlook: un bug impedisce la lettura e la creazione delle email, come risolvere?

Un bug che ha colpito gli utenti di tutto il mondo impediva la lettura di alcune email da Microsoft Outlook ma anche la creazione di nuovi messaggi di posta. Se anche voi state affrontando questi disguidi sappiate che non siete da soli, Microsoft ha già individuato il problema e rilasciato un fix.

Uno dei recenti aggiornamenti di Microsoft Outlook, versione 2104 build 13929.20372, ha reso impossibile scrivere nuove email o visualizzare correttamente il contenuto di quelle ricevute per alcuni utenti che utilizzano il programma di posta.

Come mostra l’immagine qui sopra, l’errore permetteva di vedere solo una minuscola porzione del testo del messaggio. L’esempio qui sotto pubblicato da BleepingComputer, invece, mostra come in fase di composizione di una mail il testo digitato scomparisse completamente ogni volta che veniva premuto il tasto “Invio”.

In un messaggio relativo al problema pubblicato nel Microsoft 365 Admin Center e intitolato “EX255650: Issue affecting viewing email content in Outlook”, Microsoft afferma di aver identificato la causa principale del problema e rilasciato un fix. Riportiamo di seguito una traduzione del messaggio in questione:

“Titolo: Problema relativo alla visualizzazione del contenuto delle e-mail in Outlook Impatto sull’utente: Gli utenti potrebbero non essere in grado di visualizzare il contenuto dei messaggi di posta elettronica in Outlook. Ulteriori informazioni: L’impatto è specifico per il client Outlook e gli utenti con accesso ad altri protocolli, come Outlook sul web o l’app mobile di Outlook, possono visualizzare il contenuto dei messaggi in queste piattaforme come potenziale soluzione alternativa mentre la nostra correzione viene applicata. Stato attuale: Abbiamo identificato la causa di fondo del problema e stiamo applicando una correzione. Questa correzione raggiungerà tutti gli utenti interessati in modo incrementale nel corso delle prossime quattro-cinque ore. Una volta che gli utenti riceveranno la correzione, dovranno riavviare il loro client di posta elettronica per applicare la correzione. In alcune circostanze, gli utenti potrebbero aver bisogno di riavviare il loro client una seconda volta perché le modifiche abbiano effetto. Ci aspettiamo di completare questo processo e ripristinare il servizio per tutti gli utenti interessati entro il 12 maggio 2021, alle 3:00 AM UTC. Incoraggiamo gli utenti interessati che sono in grado di farlo a sfruttare le soluzioni descritte sopra nella sezione “ulteriori informazioni” di questo post mentre completiamo il processo di correzione di questo problema. Portata dell’impatto: Questo problema potrebbe interessare qualsiasi utente che tenta di visualizzare un messaggio di posta elettronica nel client Outlook. Causa del problema: Una recente modifica ai sistemi che facilitano la gestione della visualizzazione del testo per i contenuti all’interno del client Outlook ha causato l’impatto“.

Tutti gli utenti interessati dovrebbero aver già ricevuto l’aggiornamento ma dovranno riavviare Outlook per installare la correzione. Se avete per qualche motivo disabilitato gli aggiornamenti di Microsoft Office è il momento giusto di riabilitarli per permettere il download della versione priva di questi fastidiosi bug.