Surface Studio 2 Plus: la nuova versione del dispositivo all-in-one di Microsoft si presenta come il prodotto perfetto per tutti gli utenti che cercano di mantenere una linea di controllo ben precisa su tutti gli aspetti del proprio workspace, e al contempo avere una buona fonte d’ispirazione per le proprie idee creative, in modo da creare un flusso di lavoro continuo e coerente a 360 gradi. I punti di forza sui quali l’azienda ha deciso di puntare sono sicuramente le prestazioni di livello professionale, i colori brillanti e l’elaborazione grafica estremamente rapida, il tutto disponibile su un ampio touchscreen PixelSense da 28″ con risoluzione 4500 x 3000 pixel, ovviamente con Windows 11 integrato.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i benefici principali offerti dal nuovo Surface:

Versatilità estrema : il touchscreen riprogettato (da tutti i punti di vista) offre un livello di produttività superiore rispetto a prima, anche grazie al peso diminuito tramite il dispositivo Zero Gravity Hinge ;

: il touchscreen riprogettato (da tutti i punti di vista) offre un livello di produttività superiore rispetto a prima, anche grazie al peso diminuito tramite il dispositivo ; Multitasking migliorato : il processore Intel Core H-35 di 11esima generazione, che offre una velocità superiore del 50% rispetto alla versione precedente del dispositivo, permette di gestire contemporaneamente e senza alcun tipo di problemi videochiamate, operazioni su file di grandi dimensioni e presentazioni in diretta;

: il processore di 11esima generazione, che offre una velocità superiore del 50% rispetto alla versione precedente del dispositivo, permette di gestire contemporaneamente e senza alcun tipo di problemi videochiamate, operazioni su file di grandi dimensioni e presentazioni in diretta; GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 : tutte le migliorie derivante dalla serie 3000 delle GPU NVIDIA hanno permesso di raddoppiare le prestazioni grafiche rispetto al Surface Studio 2;

: tutte le migliorie derivante dalla serie 3000 delle GPU NVIDIA hanno permesso di raddoppiare le prestazioni grafiche rispetto al Surface Studio 2; Ottimizzazione per Windows 11 : le novità introdotte con l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft si adattano perfettamente allo stile di utilizzo del Surface Studio 2 Plus, in particolare per l’utilizzo con il touchscreen e la creazione di sketch tramite penna digitale;

: le novità introdotte con l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft si adattano perfettamente allo stile di utilizzo del Surface Studio 2 Plus, in particolare per l’utilizzo con il touchscreen e la creazione di sketch tramite penna digitale; Connessioni di un altro livello: le videochiamate raggiungono una qualità mai vista prima grazie ai miglioramenti apportati alla videocamera e ai microfoni del dispositivi, rendendo ogni esperienza molto più immersiva;

Dando uno sguardo più dettagliato alle specifiche tecniche troviamo inoltre una RAM da 32 GB e SSD da 1 TB, che garantiscono un funzionamento rapido e assicurano l’assenza di intoppi durante qualsiasi operazione svolta sul dispositivo. I dettagli completi sono riportati qui di seguito: