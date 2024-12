Microsoft Recall AI ora è disponibile anche sui PC Intel e AMD

Microsoft ha annunciato l'espansione del test della nuova funzionalità Recall AI ai PC Copilot Plus dotati di processori Intel e AMD. Questa mossa segue il rilascio iniziale della preview di Recall sui laptop con processori Qualcomm (che potete trovare su Amazon) avvenuto il mese scorso per gli Insider di Windows nel Dev Channel.

Recall è una funzionalità innovativa, e parecchio discussa per quanto concerne le questioni legati alla privacy, che cattura screenshot di quasi tutte le attività svolte su un PC Copilot Plus, rendendole reperibili attraverso ricerche in linguaggio naturale o una timeline scorrevole. Questo permette agli utenti di ritrovare facilmente informazioni passate o ricostruire i vari passaggi svolti in passato durante la realizzazione di un progetto.

Recall richiede Windows Hello per confermare la presenza dell'utente e accedere agli screenshot.

Microsoft ha sottolineato che l'esperienza Recall IA è completamente opzionale. Gli utenti devono attivare manualmente la funzione di cattura degli screenshot e possono controllare quali vengono salvati, eliminandoli in base alle app o per data, simile alla cancellazione della cronologia di navigazione.

Per rispondere alle preoccupazioni sulla privacy sollevate negli ultimi mesi, Microsoft ha implementato diverse misure di sicurezza:

Utilizzo di Windows Hello per confermare la presenza dell'utente

Richiesta di BitLocker e Secure Boot attivi

Rilevamento automatico di informazioni sensibili come dettagli di carte di credito, password e numeri di identificazione personale

Possibilità di escludere app e siti web specifici da Recall

Insieme a Recall, Microsoft sta testando anche Click to Do, una funzionalità che riconosce testo e immagini negli screenshot di Recall, permettendo azioni basate sull'AI come la copia del testo o il salvataggio delle immagini. Click to Do sarà disponibile anche al di fuori di Recall, attivabile con la combinazione tasto Windows + clic del mouse.

Infine, Microsoft sta introducendo le funzionalità Image Creator e Restyle Image nell'app Foto per i PC Copilot Plus con processori Intel e AMD. Questi dispositivi avranno anche accesso a Cocreator in Paint, consentendo la creazione di immagini generate dall'AI direttamente nell'applicazione.

Queste nuove funzionalità rappresentano un significativo passo in avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'esperienza utente di Windows, offrendo nuovi strumenti per la produttività e la creatività.