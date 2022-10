Esattamente come per i Ryzen 7000 di AMD, il lancio dei nuovi processori Raptor Lake, avvenuto ormai da una settimana, è tutt’altro che completo poiché Intel deve ancora svelare le varianti standard più economiche. Ad anticipare l’azienda di Santa Clara è stata però Microsoft, che si è accidentalmente lasciata sfuggire inediti modelli di CPU Core di 13° generazione ancora da annunciare. Il leak proviene da una pagina relativa a un prossimo aggiornamento Windows, che fra i requisiti elenca alcuni processori facenti parte delle linee i5 e i3.

La lista trapelata nella pagina di supporto dell’aggiornamento di Windows 11 include nello specifico diverse varianti di Core i3 e Core i5 Raptor Lake, come i3-13100 e i5-13400 con i rispettivi modelli F (senza GPU integrata) e T (a basso consumo energetico), oltre che l’i5-13600 e il 13600T. Mentre la linea Core i5 farà certamente uso dei nuovi core Raptor Cove, i modelli i3 dovrebbero mantenere le unità Golden Cove, differendo dalla 12° generazione sostanzialmente per delle frequenze più elevate. Non ci saranno quindi grosse differenze prestazionali, almeno per quanto riguarda questi ultimi modelli.

Photo Credit: TweakTown

Ciò che tuttavia desterà di sicuro maggior interesse saranno le ulteriori varianti di Core i5, come il 13600 da 14 core, o il 13400 da 10 core. Entrambi modelli che, se abbinati a un prezzo di vendita competitivo, possono rappresentare delle CPU dall’eccellente rapporto prezzo/prestazioni, con cui poter assemblare degli ottimi PC da gaming perfettamente adatti anche a determinati ambiti lavorativi. Una scelta del genere permette anche di risparmiare del budget da poter spendere su altre componenti importanti, prima tra tutte una buona scheda video.

Ovviamente bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale da parte di Intel, al fine di poter finalmente conoscere le specifiche complete. Non c’è tuttavia dubbio che, per via dell’incremento della conta dei core che caratterizza un po’ tutti i modelli della 13° generazione, questi processori daranno del filo da torcere alle proposte di pari livello di AMD, come Ryzen 7 7700, anch’esso recentemente trapelato tra le ultime indiscrezioni.