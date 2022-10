Il passaggio da Office 365 a Microsoft 365 nel 2020 ha iniziato un processo che ora la società di Redmond si appresta ad ampliare, facendo passare l’intera gamma di prodotti Office a Microsoft 365. Infatti, nella pagina delle Faqs sul sito ufficiale si legge: “nei prossimi mesi, Office.com, l’app mobile Office e l’app Office per Windows diventeranno l’app Microsoft 365, con una nuova icona, un nuovo look e ancora più funzioni“.

Le applicazioni di Office per Windows, macOS, Android e iOS saranno aggiornate a gennaio, mentre il sito Office.com porterà a Microsoft365.com dal prossimo mese, consentendo di accedere alle web app relative ai vari software della popolare suite per ufficio. Per gli utenti l’operazione sarà totalmente trasparente e non sarà necessario cambiare account, profilo o sottoscrizione, mentre le applicazioni si aggiorneranno automaticamente con una nuova icona. I nomi dei software non cambieranno, quindi tutti si troveranno a proprio agio con gli storici Word, Excel, PowerPoint, Teams e Outlook, e sarà fornita anche un’applicazione sia per dispositivi mobile che per desktop che fungerà come una sorta di hub centrale tramite la quale sarà possibile accedere ai documenti, visionare gli appuntamenti e molto altro ancora.

Photo Credit: Microsoft

Tuttavia, Office non sparirà completamente, in quanto Microsoft continuerà a offrire la possibilità di acquistare Office 2021 e Office LTSC tramite pagamenti “una tantum”, sebbene ormai venga trattato come un marchio “legacy”.

Qualche mese fa, Microsoft aveva deciso di disattivare di default le macro VBA dei documenti Office scaricati da Internet per migliorare la sicurezza ed evitare la diffusione di malware come Follina. Tuttavia, a seguito di alcuni feedback negativi da parte della community, l’azienda aveva fatto un improvviso passo indietro, per poi riattivare il blocco automatico delle macro VBA dopo aver aggiornato la documentazione di supporto per gli amministratori e per gli utenti finali. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.