Licenza Microsoft 365 + Norton antivirus a MENO di metà PREZZO (-63%)

Grazie a una super offerta Amazon potete acquistare una licenza di 12 mesi per Microsoft 365 Personal a soli 45,49€, meno della metà rispetto al prezzo originale di 123,99€. Inoltre, incluso nel prezzo troverete una licenza valida 15 mesi per Norton 360 Standard, uno dei migliori antivirus in circolazione. Il pacchetto offre protezione online, 1 TB di spazio di archiviazione sicuro nel cloud e app dedicate accessibili su PC, Mac, tablet e cellulari. Questa conveniente offerta Amazon unisce al meglio sicurezza e produttività in un unico pacchetto a un prezzo davvero super!

Microsoft 365 Personal, chi dovrebbe acquistarlo?

Il pacchetto Microsoft 365 Personal è la scelta ideale per gli individui che cercano una soluzione integrata per migliorare la propria produttività, organizzazione e sicurezza digitale. Accedendo a applicazioni premium come Word, Excel, PowerPoint e Outlook, questo abbonamento di 12 mesi è perfetto per professionisti, studenti o qualsiasi persona che desideri rendere la propria vita digitale più creativa ed efficiente. Con la possibilità di accedere contemporaneamente fino a 5 dispositivi e 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive, si adatta perfettamente a chi lavora o studia in movimento, garantendo la sicurezza dei dati con il supporto di Microsoft Defender.

Inoltre, grazie all'inclusione di una licenza per Norton 360 Standard, otterrete una protezione avanzata contro le minacce online per un singolo dispositivo in modo da poter lavorare, studiare, eseguire operazioni bancarie e navigare in Internet senza preoccupazioni. La combinazione di Microsoft 365 Personal e Norton 360 Standard soddisfa le esigenze di coloro che danno priorità alla sicurezza dei dati personali e alla produttività, rendendola una soluzione ideale per chi desidera mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza nella gestione delle proprie attività quotidiane.

Il pacchetto composto da Microsoft 365 Personal + Norton 360 Standard è disponibile a soli 45,49€, il 63% in meno rispetto al prezzo originale di 123,99€ e rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca di migliorare la propria produttività e sicurezza digitale spendendo poco. Con le sue app innovative, la vasta capacità di archiviazione e le robuste misure di sicurezza, questo pacchetto vi offre tutto il necessario per rendere la vostra vita digitale più creativa, organizzata e sicura.

