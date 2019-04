Microsoft Store, forte sconto sull’accoppiata Surface Pro 6 e Surface Pen

Microsoft offre sconti interessanti sul proprio Store: -15% sul Surface Pro 6 con Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB e -50% sulla Surface Pen.

Microsoft Surface Pro 6 è un convertibile 2 in 1 versatile, facile da trasportare e perfetto per chi vuole lavorare al meglio in ogni condizione, con una batteria che garantisce fino a 13 ore di autonomia e che permette di concludere la giornata senza preoccupazioni.

Grazie al processore Intel Core i5 di ultima generazione il Surface Pro 6 affronta bene qualsiasi compito assegnatogli, mentre l’unità SSD da 256 GB assicura un sistema sempre rapido e reattivo. Lo schermo multi-touch PixelSense da 12,3 pollici con risoluzione 2736 x 1824 pixel offre immagini di qualità ed è ottimo anche per la visione di contenuti video.

Oltre ad essere adatto a chi lavora in ufficio o in mobilità con software come Word ed Excel grazie alla batteria a lunga durata, Surface Pro 6 è perfetto anche per gli studenti che prendono appunti su OneNote, merito della piena compatibilità con Surface Pen.

La penna – abbinata a Windows Ink – è il vero plus del convertibile di casa Microsoft: permette di catturare un’istantanea dello schermo e di scriverci sopra, di utilizzare un blocco da disegno e di prendere appunti rapidamente su dei memo. Tramite Cortana sarà poi possibile aggiungere al calendario gli eventi appuntati proprio su questi memo, basterà selezionare il testo in blu.

Se siete alla ricerca di un prodotto che vi offra tutte queste funzionalità, Microsoft offre un’interessante promozione esclusiva dei Microsoft Store, che vi permetterà di acquistare il Surface Pro 6 con Processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e unità SSD da 256 a soli 1189 euro e abbinarci una Surface Pen scontata del 50%.

Microsoft Surface Pro 6 (Microsoft)

A completare la dotazione del Surface Pro 6 troviamo connettività Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, altoparlanti stereo da 1,6 Watt con Dolby Audio Premium, una porta USB 3.0 standard, un jack da 3,5 mm per le cuffie, una mini DisplayPort e il connettore Surface Connect a cui collegare i vari accessori compatibili. Presenta anche un lettore di schede microSDXC.

Surface Pro 6 è dotato anche di due fotocamere, una anteriore da 5 megapixel che permette di registrare video in Full HD ed è compatibile con Windows Hello, e una posteriore, da 8 megapixel con messa a fuoco automatica e ottima per fotografare le grandi lavagne universitarie o le presentazioni delle conferenze.

Se siete interessati all’acquisto del nuovo Surface Pro 6, a questo indirizzo troverete l’offerta che vi abbiamo descritto in precedenza, ma le proposte del Microsoft Store non sono finite: fino al 18 aprile, in occasione della Milano Design Week, potrete trovare i migliori prodotti per la grafica, il design e l’architettura scontati fino al 40%.