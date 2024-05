Surface Pro 9: sconto record di 460€ sul TOP dei 2 in 1

Se state cercando un notebook 2 in 1 che unisce versatilità e leggerezza, il Microsoft Surface Pro 9 potrebbe essere la scelta ideale per voi. Nonostante il suo display non disponga di tecnologie all'avanguardia come OLED o MiniLED, si distingue per una risoluzione alta che non mancherà di soddisfarvi. Oggi, Amazon offre uno sconto significativo sulla versione con Intel Core i5 e una configurazione di memoria di 8 GB RAM e 256 GB SSD, proposta a soli 869,99€. Questo prezzo rappresenta il minimo storico, partendo da un prezzo di listino di 1.329€, garantendovi così un risparmio considerevole.

Microsoft Surface Pro 9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Microsoft Surface Pro 9 rappresenta una scelta ideale per gli utenti che cercano la fusione tra potenza, portabilità e versatilità. Grazie al suo processore Intel Core di 12ª generazione con grafica Intel Iris Xe, si adatta sia a professionisti che necessitano di una macchina capace di gestire software impegnativi sia a studenti che desiderano un portatile affidabile per le loro attività quotidiane.

Il touchscreen PixelSense da 13 pollici offre un'esperienza utente intuitiva e reattiva, ideale per chi utilizza la penna digitale, potenziando la creatività e la produttività. Con un'autonomia fino a 15,5 ore, vi accompagnerà durante tutta la giornata di lavoro o di studio senza necessità di ricarica continua. Inoltre, la sua leggerezza e il design elegante lo rendono un compagno di viaggio ineguagliabile per chi è sempre in movimento.

Le porte Thunderbolt 4 offrono una connettività estesa, agevolando chi ha bisogno di collegare il portatile a più schermi o gadget esterni, aumentando ulteriormente le possibilità di utilizzo in vari contesti, sia lavorativi sia ludici. Insomma, se cercate un computer all'avanguardia, con prestazioni elevate e un design curato, il Microsoft Surface Pro 9, ora offerto a 869,99€ rispetto al prezzo originale di 1049,99€, è la risposta alle vostre esigenze di efficienza, intrattenimento e stile.

