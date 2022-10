Microsoft ha finalmente presentato la nuova gamma di prodotti Surface, annunciando tra le varie novità anche Surface Pro 9, che arriverà in due configurazioni: una disponibile con processore Intel Core i5-1235U o i7-1255U (sostituiti da Core i5-1245U e i7-1265U nei modelli business), l’altra con supporto al 5G e SoC ARM Microsoft SQ3 progettato da Qualcomm. Microsoft ha confermato che, con Surface Pro 9, ha deciso di fondere le due linee di prodotto di Surface Pro e Surface Pro X, creandone una sola ma mantenendo la possibilità di scegliere tra un classico chip x86 e uno ARM.

“Abbiamo deciso di semplificare la lineup Surface Pro sotto il nome di Surface Pro 9, rendendo più semplice per i clienti scegliere un dispositivo in base alle necessità personali, come prestazioni e connettività” ha dichiarato un rappresentate di Microsoft. “Mentre il form factor di Pro evolve, cerchiamo nuove strade per offrire un’ampia scelta ai clienti, rendendola allo stesso tempo quanto più semplice possibile. Surface Pro X ha introdotto diverse funzionalità richieste dai nostri clienti Surface Pro. Dal momento che i due dispositivi condividevano tante funzionalità come mai prima d’ora, è stato naturale unire le linee Surface Pro e Surface Pro X”.

Credit: Tom's Hardware

Tornando alle specifiche tecniche, la versione Intel sfrutta la grafica integrata Iris Xe ed è configurabile con un massimo di 32GB di RAM LPDDR5 e SSD fino a 1TB, mentre quella ARM è dotata di grafica Microsoft SQ9 e permette di scegliere fino a un massimo di 16GB di RAM LPDDR4X e SSD fino a 512GB. Sulla carta la versione Intel sembra più potente, inoltre bisogna considerare che, almeno per il momento, Windows ha decisamente meno problemi su chip x86 rispetto ad ARM, dove ci sono ancora alcune difficoltà, specialmente quando si ha a che fare con software emulati.

La dotazione porte è leggermente diversa, sulla versione Intel avremo due Thunderbolt 4, oltre ovviamente alla porta Surface Connect, mentre sul device ARM ci saranno delle “normali” USB-C 3.2. Anche i display non sono del tutto identici, almeno sulla carta: entrambi da 13″ con risoluzione 2880 x 1920 pixel, sul Surface Pro 9 Intel supporta Dolby Vision IQ e gestione automatica dei colori, opzioni assenti su Surface Pro 9 ARM.

Microsoft Surface Pro 9 Microsoft Surface Pro 9 with 5G CPU Intel Core i5-1235U o Intel Core i7-1255U Microsoft SQ3 Scheda grafica Intel Iris Xe Microsoft SQ9 RAM Fino a 32GB LPDDR5 Fino a 16GB LPDDR4x Archiviazione Fino a 1TB su SSD Fino a 512GB su SSD Display 13″ PixelSense Flow, 2880 x 1920, 3:2, touchscreen, 120 Hz, supporto Dolby Vision 13″ PixelSense Flow, 2880 x 1920, 3:2, touchscreen, 120 Hz Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 5G tramite NanoSIM / eSIM Camera 1080p webcam, 10MP posteriore 1080p webcam, 10MP posteriore Autonomia Fino a 15,5 ore Fino a 19 ore Prezzo di partenza 999,99 Dollari 1299,99 Dollari Disponibilità 25 ottobre 25 ottobre

Esteticamente, il nuovo Surface Pro 9 ricorda molto il precedente modello e Surface Pro X, con angoli arrotondati e un corpo in alluminio. Ci saranno anche diverse colorazioni oltre al classico grigio, ma le opzioni grafite, zaffino e “foresta” saranno disponibili solo per la variante Intel. Entrambe le versioni del nuovo Surface Pro 9 supportano poi la Signature Keyboard e la Slim Pen 2, inoltre Microsoft, per celebrare i 10 anni di Surface, ha collaborato con il designer Liberty per creare una Signature Keyboard floreale in edizione limitata.

Credit: Tom's Hardware

I dispositivi arriveranno il prossimo 25 ottobre, con prezzi a partire da 999,99 Dollari per il modello Intel (che arriva fino a 2599,99 Dollari nella configurazione più potente) e 1299,99 Dollari per quello ARM, ovviamente tastiera esclusa.