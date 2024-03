Microsoft toglie Copilot da Windows Server, ora tutti invidiano i sysadmin

Alcuni appassionati amano sperimentare con Copilot su Windows 11, ma è innegabile che non sia decisamente lo strumento più utile da avere su Windows Server 2025. Nonostante ciò, è successo.

Dopo il lancio di Windows Server 2025, un insider di Windows ha condiviso uno screenshot su X che mostrava Copilot in esecuzione su Windows Server 2025, Build 26063.1.

Gli amministratori hanno scoperto questa funzionalità con sorpresa, chiedendosi se fosse un errore da parte di Microsoft. Un mese dopo, lo stesso Bob Pony ha rivelato la notizia che la maggior parte degli amministratori attendeva: Copilot è scomparso nella Build 26085 di Windows Server 2025.

Ci sono ancora molte domande aperte, poiché nell'annuncio di Microsoft su Windows Server 2025 non c'è alcuna menzione di Copilot e della sua rimozione.

Quindi, è stato solo un errore includere Copilot inizialmente in Windows Server? Nell'anteprima Insider della Build 26085 di Windows 11, molti utenti non hanno ancora ricevuto Copilot poiché la distribuzione avviene gradualmente in base alla regione. Sarà la stessa situazione per Windows Server 2025, con gli amministratori che potrebbero trovare di nuovo Copilot inaspettatamente? Questo è ancora da scoprire, ma finora Microsoft non ha fornito alcuna spiegazione in merito.