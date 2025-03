Migliaia partecipano alla veglia per una scheda madre morta dopo l'aggiornamento del BIOS

Un utente Reddit chiamato GoatWithAGun ha recentemente affrontato una lunga ed estenuante impresa di aggiornamento del BIOS del suo PC, che ha destato la curiosità di migliaia di appassionati di PC-DIY. Purtroppo, dopo oltre 100 ore di faticoso lavoro, il suo PC è diventato “completamente insensibile” quando il monitor ha apparentemente perso il segnale dalla macchina.

La straordinaria storia è iniziata quando GoatWithAGun ha deciso di aggiornare il BIOS del suo BioStar A320MH per sfruttare gli aggiornamenti di stabilità offerti dal produttore. Normalmente, un aggiornamento del BIOS è un processo rapido e indolore che non dovrebbe richiedere più di qualche minuto. Tuttavia, in questo caso, l'aggiornamento del BIOS ha superato rapidamente la soglia delle 24 ore, con il progresso che indicava solo il 66% di completamento.

Non demoralizzato, GoatWithAGun ha tenuto aggiornata la community di Reddit riguardo l'andamento dell'aggiornamento, postando aggiornamenti regolari a 48 ore e 100 ore oltre l'inizio del processo. Alla fine, il PC si è spento, lasciando il suo proprietario e il resto della community in uno stato di sospensione.

La fine di un'era... ma forse c'è ancora speranza

GoatWithAGun ha comunicato la notizia con un tocco gentile, spiegando che alle 2:14 PM ora locale delle Filippine, il monitor ha perso il segnale dal PC, rendendolo “completamente insensibile” a qualsiasi tentativo di risoluzione dei problemi. L'utente Reddit ha espresso la sua gratitudine a coloro che hanno seguito la sua lotta per rianimare il PC e a coloro che hanno donato per l'acquisto di un nuovo BIOS.

Tutto sembra perduto, ma l'utente ha lasciato intendere che potrebbe avere un'ultima carta da giocare. Ha accennato all'arrivo imminente di un programmatore di BIOS e forse un chip di BIOS di riserva. Se il problema che ha causato l'arresto del sistema è solo il contenuto del BIOS, ci potrebbe essere ancora una possibilità di vedere il server BioStar A320MH tornare in vita.

Alla fine, GoatWithAGun ha deciso di non condividere ulteriori aggiornamenti sulla piattaforma Reddit, citando una parte della community che a suo dire “è stancata di me". Un vero peccato, visto che molti erano sinceramente interessati al suo viaggio nell'aggiornamento del BIOS.

Nonostante la situazione sfortunata, la buona notizia è che altri componenti del sistema, come il processore AMD Ryzen 3 120, 4 GB di memoria DDR4-240 Kingston HyperX, un GPU Asus GTX 166, un SSD SATA da 128 GB di Transcend e un SSD SATA da 480 GB di Crucial, probabilmente non sono stati toccati dalla fine del BIOS e possono essere riutilizzati in un nuovo sistema, al contrario della scheda madre.