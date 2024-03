Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS a SOLI 296€! OFFERTA LAMPO!

Se state cercando un'esperienza cinematografica di alta qualità direttamente nel comfort del vostro salotto, vi consigliamo il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth di WiMiUS, attualmente in offerta su Amazon a soli 296,50€ anziché 312,11€. Questo dispositivo di ultima generazione vi offre un'esperienza audiovisiva impeccabile grazie al supporto Dolby e alla risoluzione nativa 1080P che garantisce contenuti Full HD 4K.

Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS è l'opzione perfetta per gli amanti dell'intrattenimento casalingo. Con una luminosità di 25,000 lumen e tecnologia avanzata di autofocus e correzione trapezoidale, vi offre immagini nitide e chiare, soddisfacendo le esigenze dei cinefili e dei videogiocatori. Grazie alle sue molteplici interfacce come HDMI e USB, è anche adatto per il lavoro d'ufficio, presentazioni e intrattenimento all'aperto.

Dotato di sistema Linux, vi consente di accedere senza problemi a piattaforme di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video, senza dover scaricare ulteriori applicazioni. La connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 vi assicura una connessione stabile e veloce con una vasta gamma di dispositivi. Inoltre, WiMiUS offre una garanzia di 3 anni per questo proiettore, garantendovi tranquillità e sicurezza.

In conclusione, il Proiettore 4K Wi-Fi6 Bluetooth WiMiUS rappresenta un investimento ideale per gli amanti del cinema in casa e all'aperto. Offre funzionalità come l'autofocus e la correzione trapezoidale, oltre a una versatilità di connessione che include l'ultima generazione di Wi-Fi e Bluetooth. In offerta oggi a 296,50€.

