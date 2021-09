Minisforum, debutta il nuovo mini PC EliteMini X500

Tramite un comunicato stampa, Minisforum ha annunciato recentemente il suo nuovo EliteMini X500, versione aggiornata del precedente X400, per fornire le massime prestazioni e flessibilità di lavoro con l’APU AMD Ryzen7 5700G. EliteMini X500 è un mini computer progettato per molteplici scenari d’uso. Ad esempio, può essere impiegato come PC principale in un ufficio domestico, come un media center/HTPC, come PC per la gestione della stampante o anche essere alla base di una soluzione IT aziendale per la distribuzione di dati.

L’APU AMD Ryzen 7 5700G, con un TDP di 65W e 16MB di cache L3, è dotata di otto core e 16 thread, ha una frequenza base di 3,8GHz e un boost clock di 4,6GHz, mentre le otto CU Radeon RX Vega funzionano a 2,0 GHz. Così come tutti i processori basati sulla microarchitettura Zen 3, i chip Ryzen 5000G sono passati dall’interfaccia DDR4-2933 a quella DDR4-3200, caratteristica che contribuisce a migliorare le prestazioni grafiche.

Oltre a un adattatore Intel AX200 Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 preinstallato, questo mini PC è dotato di varie porte, tra cui una HDMI, una Display Port, un jack audio da 3,5mm in ingresso, due RJ45 Gigabit Ethernet, quattro USB 3.1 Gen2, un Clear CMOS e un ingresso microfono. Poiché Windows 11 non è ancora disponibile, il prodotto verrà fornito con Windows 10 Pro preinstallato, ma potrà essere aggiornato senza problemi all’ultima iterazione del sistema operativo di casa Microsoft in futuro.

Minisforum EliteMini X500 pesa solo 980g, è alto 62mm, lungo 154mm e largo 153mm. Supporta due display 4K, uno tramite HDMI e l’altro tramite DisplayPort, consentendo una maggiore produttività. Per quanto riguarda l’archiviazione, EliteMini X500 offre 2 opzioni: inizialmente è dotato di un veloce SSD M.2 2280 PCI-e NVMe, ma potrete espandere ulteriormente lo spazio con un HDD o SSD da 2,5” ed è anche presente un lettore di schede microSD. Nel caso foste interessati, potete leggere tutte le specifiche ed effettuare il preorder di EliteMini X500 direttamente dal sito ufficiale.