Piccolo ma potente: questo mini PC è in sconto a soli 219€!

Se siete alla ricerca di un mini PC potente e compatto, che possa essere utile per le attività di tutti i giorni e che, soprattutto, occupi davvero pochissimo spazio sulla vostra scrivania, allora vi suggeriremmo di non perdere l'occasione di acquistare questo funzionale e versatile mini PC targato NiPoGi, equipaggiato con processore Intel Alder Lake-N95, ed oggi venduto su Amazon con uno sconto pari al 27%! Un affare niente male, specie considerando che il prezzo finale sarà così di appena 219,39€, contro i circa 300 euro del prezzo originale!

Mini PC NiPoGi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC NiPoGi è la scelta ideale per coloro che desiderano un dispositivo compatto ma funzionale, con delle prestazioni accettabili ed una buona versatilità, con cui sarà possibile svolgere in scioltezza tutte le task più comuni, come la navigazione, la creazione di documenti e non solo. Con il suo processore Intel Alder Lake-N95 di 12a generazione, 16GB di DDR4 e 1TB di M.2 NVMe SSD, questo piccolo computer vi garantirà un'esperienza fluida per l'intrattenimento domestico, lo streaming video, la navigazione web ed alcune attività di lavoro, il tutto in uno spazio davvero contenuto, ed un'ottima trasportabilità.

Parliamo, inoltre, di un computer in miniatura che supporta anche l'espansione dello spazio di archiviazione e integra una doppia funzionalità di schermo, con grafica Intel UHD per una visualizzazione nitida in 4K UHD. Anche dal punto di vista della connettività sarete ben equipaggiati, grazie ad un modulo integrato per il Wi-Fi dual-band, e ad uno per la connessione Bluetooth 4.2, permettendovi così una connessione stabile sia per l'uso domestico che professionale.

Offerto all'ottimo prezzo di appena 219,39€, questo mini PC NiPoGi è, in sintesi, una soluzione ottimale per professionisti, studenti o appassionati di home entertainment, e considerando le sue caratteristiche tecniche, così come le sue dimensioni compatte, ed il suo attuale rapporto qualità/prezzo, vi suggeriremmo di portarlo a casa quanto prima, anche e soprattutto per ovviare alla possibilità che l'offerta proposta dallo store si esaurisca del tutto!

