Monitor gaming Dell da 27" al PREZZO PIU' BASSO di sempre! -21%

Grazie a uno sconto del 21%, questo eccellente monitor è ora disponibile a soli 228,99€, rispetto al prezzo di listino di 289€.

Dell S2722DGM, chi dovrebbe acquistarlo?

Dell S2722DGM è un monitor da 27 pollici con una risoluzione QHD (2.560x1.440 pixel) che offre una qualità dell'immagine straordinaria e dettagli nitidi. La combinazione di un pannello VA e una curvatura di 1500R garantisce un'esperienza visiva immersiva, ideale sia per il gaming che per l'uso professionale. Il refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms assicurano una fluidità impeccabile, riducendo al minimo il ritardo e i fenomeni di ghosting, fattori cruciali per i videogiocatori più esigenti. La tecnologia AMD FreeSync Premium integrata riduce lo screen tearing e lo stuttering, sincronizzando il refresh rate del monitor con quello della scheda grafica.

Il design del Dell S2722DGM è altrettanto impressionante quanto le sue prestazioni. Il monitor presenta un'estetica elegante e moderna, con cornici sottili che massimizzano l'area visibile e riducono le distrazioni. La base regolabile in altezza consente di trovare facilmente la posizione di visualizzazione più comoda, mentre le opzioni di inclinazione e rotazione offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.

Il monitor Dell S2722DGM rappresenta un investimento eccellente per chiunque cerchi qualità, prestazioni e un design accattivante.

