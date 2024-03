Questo monitor da gaming da 27" costa solo 189€ ed è un affare!

Se avete voglia di dare una svolta alla vostra postazione da gaming, acquistando magari un buon monitor che, tuttavia, sia comunque venduto ad un prezzo contenuto, oltre ad invitarvi a dare un'occhiata alla nostra guida agli acquisti dedicata, vi suggeriremmo di tenere on considerazione anche questa proposta odierna di Amazon che, per 189,99€, ovvero con uno sconto del 10%, vi permetterà di portarvi a casa il monitor da gaming prodotto dall'azienda esordiente KOORUI, da 27" e con risoluzione QHD. Un prezzo, tutto sommato, davvero molto onesto, specie pensando a quella che è la media prezzi di questo mercato, anche a parità di diagonale dello schermo.

Monitor gaming KOORUI, chi dovrebbe acquistarlo?

Come detto in apertura, i primi e più interessanti acquirenti di questo monitor sono, indubbiamente, quei gamer che vogliono sì dare una svolta alla loro postazione da gaming, ma senza per questo spendere troppo, tenendo la spesa molto contenuta, specie considerando che parliamo di un settore in cui la media di acquisto dei prodotti si aggira attorno ai 300 euro, e dove si può facilmente superare anche la soglia dei 500€. Ovviamente, tali prezzi sono commisurati alla qualità, ma anche in questo senso la proposta KOORUI non è da sottovalutare, visto che parliamo comunque di un monitor da 27 pollici da 144Hz, con risoluzione QHD e dalla resta visiva pulita e nitidal senza sfarfallio e a bassa luce blu.

Un prodotto, dunque, davvero ben fatto, anche al netto della convenienza del suo prezzo, capace di garantire una cromatica esemplare con il 100% sRGB e il 90% DCI-P3, assicurando che i giochi e i video siano visualizzati con una ricchezza e una chiarezza eccezionali. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms vi permetteranno di vivere l'esperienza di gioco senza ritardi e senza sfocature, offrendovi un buon feedback anche per titoli che richiedono un buon refresh rate, come FPS e picchiaduro.

Dotato di una buona varietà di porte di connessione, inclusi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2, per il collegamento a diversi dispositivi, e supporta lo standard VESA per il montaggio a parete, questo monitor è, insomma, un prodotto che, come vi anticipavamo, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e, pertanto, vi suggeriremmo di dare un'occhiata alla pagina d'acquisto del prodotto, così da poter consultare l'intera scheda tecnica e, eventualmente, metterlo nel carrello prima che vada esaurito!

