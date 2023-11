Monitor gaming MSI G281UV 28" che PREZZO! Lo paghi meno di 200€

Mancano meno di 3 giorni al Black Friday, ma come abbiamo avuto modo di vedere le offerte sono iniziate da alcuni giorni e non accennano a diminuire. Una delle ultime disponibile è sicuramente tra le migliori e riguarda il monitor gaming MSI G281UV che, grazie a uno sconto del 28%, scende per la prima volta ad appena 199€, minimo storico per questo modello!

Monitor gaming MSI G281UV, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming MSI G281UV è consigliato agli appassionati di videogiochi che ricercano un alto livello di dettaglio grafico e che sono in possesso di un PC dalle alte prestazioni, in grado di supportare la risoluzione 4K. Grazie al FreeSync, offre un'esperienza di gioco estremamente fluida e dettagliata. È inoltre un ottimo acquisto per i gamer che desiderano migliorare non solo le performance ma anche la qualità dell'immagine, grazie al display IPS da 27,9" con HDR 400. Grazie a questo, e all'ampia copertura del colore DCI-P3, è anche un ottimo strumento per i creativi che lavorano con fotografia, grafica, o video in alta definizione.

MSI G281UV è un monitor da gaming da 27,9 pollici con un pannello IPS ad alta risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Ha un refresh rate di 60 Hz e un tempo di risposta di 4ms GtG che, abbinati alla tecnologia FreeSync, migliorano la fluidità grafica eliminando sfarfallio e scatti. È inoltre equipaggiato con la tecnologia Less Blue Light Premium per ridurre l'affaticamento degli occhi, e dotato di collegamenti DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b.

L'offerta su questo monitor gaming MSI G281UV è una vera opportunità da non lasciarsi sfuggire. Lo sconto del 28%, che fa scendere il prezzo a soli 199,00€, rappresenta un risparmio notevole per un prodotto di alta qualità. Si tratta di un monitor di ultima generazione che garantirà un'esperienza di gioco senza precedenti e impareggiabile.

Vedi offerta su Amazon

Vi segnaliamo inoltre che questo monitor partecipa alla promozione per ottenere un braccio dual monitor in regalo con l'acquisto di due monitor tra quelli aderenti all'iniziativa. Potete trovare la lista completa in questa pagina.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!