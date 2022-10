Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming e non volete spendere un capitale? A fare al caso vostro è allora l’ottimo Samsung Gaming Monitor Odyssey G5 con pannello IPS, che Amazon ha deciso di proporre per gli Amazon Prime Day 2022 per la prima volta a meno di 300 euro. Un’offerta, insomma, assolutamente da non sottovalutare.

A rendere tale scontistica particolarmente interessante è poi il fatto che il Samsung Odyssey G5 è un monitor da gaming decisamente valido e corazzato sul piano tecnico. A uno schermo flat da 27 pollici con risoluzione 2560×1440 si aggiungono infatti una serie di ottime caratteristiche. HDR 10, refresh rate da 165 Hz, tempo di risposta da solo 1 ms e il supporto sia a FreeSync Premium che al G-Sync: se siete dei videogiocatori troverete insomma di che divertirvi in questo monitor. Completa il tutto un pannello IPS, ossia quella che è probabilmente una delle migliori tecnologie attualmente presenti sul mercato. Se siete alla ricerca di un signor monitor, insomma, il Samsung Odyssey G5 a meno da 300 euro grazie agli Amazon Prime Day 2022 non è per nulla male, anzi.

