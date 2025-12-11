Il monitor gaming ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG da 27 pollici è ora disponibile su Amazon con uno sconto incredibile. Questo schermo WOLED QHD offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms, perfetto per sessioni di gioco competitive. Grazie alle tecnologie OLED Care e al dissipatore personalizzato, potete portarlo a casa a soli 479,00€ invece di 799,00€. Un'occasione da non perdere per chi cerca prestazioni professionali e colori eccezionali con copertura DCI-P3 al 99%.

Prodotto in caricamento

ASUS ROG Strix OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è la scelta ideale per i gamer più esigenti che cercano prestazioni al top senza compromessi. Con un tempo di risposta di soli 0,03 ms e refresh rate di 240 Hz, questo monitor WOLED da 27 pollici si rivolge a chi pratica giochi competitivi come FPS, MOBA ed esports, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La risoluzione QHD 2560x1440 offre il perfetto equilibrio tra dettaglio visivo e performance, mentre la copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 garantisce immagini vivide e realistiche, apprezzate anche da content creator e professionisti della grafica.

Questo display soddisfa le esigenze di chi desidera investire in una tecnologia OLED di ultima generazione senza preoccuparsi del burn-in, grazie al sistema OLED Care con dissipatore personalizzato e tecnologie anti-sfarfallio avanzate. Il software DisplayWidget Center vi permette di gestire tutte le impostazioni comodamente dal mouse, mentre la compatibilità G-SYNC elimina tearing e stuttering per sessioni di gioco fluide. Con uno sconto del 40% che porta il prezzo da 799€ a 479€, rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole portare la propria postazione gaming a livelli professionali senza svuotare il portafoglio.

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è un monitor gaming da 27 pollici che vi stupirà con la sua tecnologia WOLED di terza generazione. Offre una risoluzione QHD 2560x1440, un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms per sessioni di gioco fluide e reattive. Include G-SYNC, copertura del 99% DCI-P3 e funzioni avanzate OLED Care con dissipatore personalizzato per prevenire il burn-in e garantire longevità.

Vedi offerta su Amazon