Il monitor gaming Alienware AW2725D da 27 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo eccezionale. Questo display QD-OLED QHD con refresh rate da 280Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms vi garantirà un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Grazie alla compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, eliminerete tearing e stuttering per sessioni competitive al massimo livello. Ora disponibile a 460,99€ invece di 599€, con garanzia di 3 anni.

Alienware AW2725D, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Alienware AW2725D è la scelta ideale per i gamer competitivi che cercano il massimo delle prestazioni senza compromessi. Con la sua frequenza di aggiornamento di 280Hz e un tempo di risposta fulmineo di appena 0,03ms, questo monitor è perfetto per chi gioca a titoli esport come CS2, Valorant o League of Legends, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La tecnologia QD-OLED vi regalerà colori straordinariamente vivaci e neri assoluti, trasformando ogni partita in un'esperienza visiva mozzafiato, mentre la compatibilità con G-SYNC e FreeSync Premium Pro eliminerà ogni fastidioso tearing o stuttering.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze dei content creator professionisti grazie alla copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e alla calibrazione Delta E<2, garantendo una fedeltà cromatica eccezionale per editing video e foto. L'avanzato sistema di raffreddamento con algoritmo AI protegge lo schermo dal burn-in, mentre la certificazione HDR True Black 400 con picchi fino a 1000 nit assicura dettagli perfetti anche nelle scene più scure. Con tre anni di garanzia Dell e uno sconto del 23%, è il momento perfetto per investire in un monitor premium che vi accompagnerà per anni nelle vostre sessioni di gaming e lavoro creativo.

