Cercate un modo semplice per rendere smart la vostra casa? Lo Shelly Blu Button 1 è disponibile su Amazon a soli 11,90€ invece di 20,00€, con uno sconto del 41%. Questo pulsante Bluetooth vi permetterà di attivare scene e azioni con un semplice clic: controllate luci, tapparelle e dispositivi smart risparmiando il 41%. Dotato di crittografia avanzata per la massima sicurezza e una batteria che dura fino a 2 anni, supporta tre modalità di clic per gestire diverse automazioni. Perfetto per casa e ufficio, richiede un gateway Shelly o un dispositivo Plus/Pro per funzionare.

Shelly Blu Button 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Shelly Blu Button 1 è la soluzione ideale per chi desidera automatizzare la propria casa o ufficio senza interventi invasivi e con un investimento contenuto. Questo dispositivo si rivela perfetto per coloro che vogliono controllare rapidamente luci, tapparelle e altri dispositivi smart con un semplice gesto, senza dover necessariamente ricorrere allo smartphone. Grazie alle tre modalità di clic personalizzabili, soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità: dal singolo tocco per spegnere tutte le luci prima di uscire, al doppio clic per attivare scene complesse come quella "presentazione" in ufficio. È particolarmente consigliato a chi possiede già dispositivi dell'ecosistema Shelly Plus o Pro, che fungeranno da gateway, ma anche a chi vuole iniziare il proprio percorso di domotica con un prodotto entry-level affidabile e sicuro.

La crittografia AES rende questo pulsante la scelta giusta per chi non vuole compromettere la sicurezza della propria rete domestica, mentre la batteria dalla durata di 2 anni elimina la preoccupazione di ricariche frequenti. Si adatta perfettamente alle necessità di professionisti che desiderano configurare rapidamente ambienti di lavoro senza interrompere le attività quotidiane, ma anche di famiglie che cercano praticità nel controllo degli ambienti domestici. Con uno sconto del 41%, questo dispositivo rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole espandere il proprio sistema domotico o per chi muove i primi passi nell'automazione intelligente, beneficiando di un prodotto affidabile supportato dall'assistenza Shelly in ogni fase del percorso.

Lo Shelly Blu Button 1 è un pulsante smart Bluetooth che vi permette di controllare la vostra casa con un semplice clic. Grazie alle tre modalità di pressione (singola, doppia e lunga), potrete attivare scene complesse, accendere o spegnere le luci e regolare le tapparelle. La crittografia avanzata garantisce comunicazioni sicure, mentre la batteria integrata dura fino a 2 anni.

