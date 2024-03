Che PREZZO sul monitor gaming Samsung Odyssey G9! (-149€)

Continuano le offerte di Primavera Amazon che andranno avanti fino al 25 marzo con sconti imperdibili per i membri iscritti a Prime. Tra le migliori di oggi vi segnaliamo il monitor gaming Samsung Odyssey G9 nel formato da 49 pollici, ora disponibile su Amazon a un prezzo di offerta di 999,99€, 149€ in meno rispetto al suo prezzo originale di 1149,90€. Con una curvatura di 1000R, questo fantastico monitor offre prestazioni al top della categoria sia in termini di risoluzione che in quanto a specifiche come frequenza di aggiornamento e tempi di risposta.

Monitor gaming Samsung Odyssey G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 è la scelta ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano un'esperienza di gioco immersiva e senza precedenti. Grazie al suo schermo curvo ultra-wide da 49 pollici con rapporto d'aspetto 32:9, offre una visione completa del campo di gioco, consentendo di percepire ogni dettaglio con una nitidezza straordinaria grazie alla sua risoluzione Dual QHD (5120x1440). Con un refresh rate di 240 Hz e un tempo di risposta di soli 1 ms, è garantita un'azione fluida, senza sfocature o ritardi, rendendo ogni movimento sullo schermo immediato e preciso.

Inoltre, le tecnologie HDR1000 e HDR10+ assicurano neri profondi e bianchi intensi, per un contrasto che aggiunge profondità e vitalità alle immagini, rendendo ogni scena di gioco ancora più realistica e coinvolgente. La compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro elimina inoltre il rischio di tearing o stuttering, offrendo un'esperienza visiva fluida anche nelle situazioni più intense. Per i giocatori che desiderano anche utilizzare il loro setup per attività multitasking, il monitor offre funzionalità avanzate come la modalità PBP e PIP, che consentono di lavorare efficientemente, mantenendo aperte contemporaneamente più finestre.

Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 rappresenta una scelta eccellente per i gamer che cercano un'esperienza visiva superlativa, prestazioni veloci e fluidità di gioco. Con funzionalità avanzate e un design impressionante, è il monitor ideale per elevare al massimo il vostro ambiente di gioco e il multitasking. Oggi potete acquistarlo su Amazon a 999,99€ grazie a uno sconto del 13% che vi permette di risparmiare 149€ sul prezzo di listino di 1109,09€, il

