Monitor in diagonale, la stramba idea possibile solo grazie a Linux

Lo sviluppatore Linux australiano Xssfox, ha recentemente dato una svolta al mondo delle configurazioni dei monitor, proponendo un layout diagonale. Linux è l'unico sistema operativo che supporta questa modalità, consentendo agli utenti di personalizzare l'inclinazione a proprio piacimento.

Il viaggio è iniziato quando Xssfox ha trovato troppo limitanti le scelte tipiche di utilizzo del monitor in modalità orizzontale o verticale. Armato di un supporto ruotabile e dello strumento Linux xrandr (x resize and rotate), Xssfox ha intrapreso una ricerca per scoprire l'angolo di rotazione dello schermo perfetto per lo sviluppo del software. La rivelazione? Un'inclinazione di 22° a sinistra, come condiviso su X da Daniel Feldman.

Per molti appassionati di PC, la configurazione dei monitor è una questione di preferenze personali. Alcuni si orientano verso gli ultrawide e gli schermi curvi, mentre altri preferiscono rapporti d'aspetto più squadrati e schermi piatti. I monitor multipli sono molto diffusi tra i power user. Ma cosa succede se si dispone di un ultrawide e si ritiene che le scelte convenzionali siano troppo limitanti?

L'approccio metodico di Xssfox ha comportato la sperimentazione di varie rotazioni dello schermo con xrandr, esplorando opzioni tra 1° e 45°. Tuttavia, è stata l'inclinazione di 22° a rivelarsi il punto di svolta per lo sviluppo del software su quello che sembra essere un monitor Dell con rapporto di aspetto 32:9.

"Credo che questo sia il miglior orientamento del monitor per lo sviluppo di software", ha commentato lo sviluppatore. "Fornisce linee più lunghe e non è più necessario preoccuparsi di quel fastidioso limite di 80 colonne".

Se il vostro monitor ha un rapporto d'aspetto simile, l'angolo di 22° potrebbe migliorare la vostra esperienza. Per chi ha esigenze di rotazione non convenzionali, Xssfox ha realizzato un calcolatore javascript per generare il comando xrandr in base a input specifici. Immaginate di provare ad impostare in "modalità diamante" il quasi perfettamente quadrato LG DualUp 28MQ780!

È interessante notare che questa funzione esclusiva di Linux evidenzia una limitazione per gli utenti di Windows e Mac, che attualmente sono costretti ad applicare le rotazioni dello schermo in passi di 90°.