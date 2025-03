Altrove paghi di più per un 1080p. Qui ottieni 2K a soli 107€

Se siete alla ricerca di un monitor portatile che offra qualità visiva superiore senza spendere una fortuna, l'ARZOPA Z1RC è ideale. Con una risoluzione 2.5K a soli 107,75€, questo modello offre prestazioni eccellenti a un prezzo incredibile. Mentre altrove paghereste di più per un monitor simile a 1080p, con l'ARZOPA Z1RC potete godere di immagini straordinarie, senza compromettere il budget. Perfetto per chi desidera uno schermo di alta qualità da portare sempre con sé, sia per lavoro che per svago.

Vedi offerta

Monitor portatile ARZOPA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor ARZOPA Z1RC offre uno schermo da 16 pollici con risoluzione 2560x1600, che garantisce una visione chiara e vivida grazie alla tecnologia IPS. Con un angolo di visione di 178° e un rapporto di contrasto di 1200:1, ogni immagine risulta dettagliata e accurata. Inoltre, la tecnologia HDR e il 120% di copertura sRGB migliorano ulteriormente la qualità dell'immagine, rendendo ogni scena più realistica. Il monitor è perfetto per lavorare su documenti, guardare film o giocare, grazie alle sue modalità di visualizzazione multiple: modalità copia, estesa e secondo schermo.

Uno dei punti di forza dell'ARZOPA Z1RC è la sua vasta compatibilità con vari dispositivi. Può essere facilmente collegato a laptop, PC, Mac, Xbox, PS3, PS4, PS5, Switch, e molti altri dispositivi tramite porte Type-C o Mini HDMI. Questo lo rende ideale per chi lavora in viaggio o gioca lontano da casa, permettendo di estendere il display del proprio laptop o giocare su uno schermo più grande durante i viaggi. Con un design ultra sottile, il monitor pesa pochissimo e ha uno spessore di soli 9,3 mm, il che lo rende estremamente portatile.

Nonostante la sua leggerezza, il monitor ARZOPA Z1RC è costruito per durare. Il corpo in metallo è resistente e ha una finitura anodizzata CNC, che offre una maggiore resistenza all'usura. Il supporto a palo singolo mantiene il monitor stabile, mentre i doppi altoparlanti integrati garantiscono un suono di buona qualità per un'esperienza multimediale più coinvolgente.

Vedi offerta