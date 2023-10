Monitor Samsung Odyssey G5 da 32" al prezzo del 27"

Se possedete un PC dalle prestazioni soddisfacenti e desiderate utilizzarlo anche per il gaming, specialmente con quei titoli che risultano più performanti su PC che su console, potreste valutare di collegarci un monitor da gaming. Optare per un modello da 32 pollici è oggi vantaggioso grazie a eBay, che offre il Samsung Odyssey G5 a soli 239,00€, una cifra che spesso si rivela inferiore persino a quella del modello da 27 pollici.

Questa è un'opportunità imperdibile, specialmente se si considera che non sarà necessario utilizzare alcun coupon, ma basterà semplicemente aggiungere il prodotto al carrello. L'offerta è stata pubblicata di recente, in quanto parte della campagna promozionale "eBay Tech Week", i cui sconti saranno validi fino al 22 ottobre.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Valutando le sue caratteristiche, sia estetiche che tecniche, questo monitor sarà adatto per diversi profili di acquirenti. I videogiocatori apprezzeranno innanzitutto la rapidità della risposta del pannello di soli 1ms, unita al refresh rate elevato a 144Hz. Queste caratteristiche, unite a una serie di altri accorgimenti tecnici, assicureranno una riproduzione sincronizzata degli FPS generati dalla scheda video, offrendo un'esperienza di gioco fluida e senza lag o ritardi imprevisti.

Con il suo ampio pannello curvo da 32 pollici, l'Odyssey G5 si rivelerà perfetto anche per chi ama immergersi in film, serie TV o dedicarsi all'editing video. La tecnologia VA del pannello, infatti, permetterà al monitor di stare al passo con alcuni modelli progettati per il lavoro grafico, offrendo una profondità di colore e un contrasto elevato.

Inoltre, sembra che il prezzo attualmente proposto su eBay sia il più basso di sempre per questo modello. Ribadiamo che stiamo parlando della versione da 32 pollici, che dovrebbe avere un prezzo superiore al modello da 27 pollici, ma che ora è offerta a un prezzo simile o addirittura più vantaggioso. Anche lo storico prezzi di Amazon conferma l'ottimo risparmio attuale, dato che questo Odyssey G5 di solito è proposto a oltre 300,00€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

