MSI, ecco le novità per le schede madri Z490

MSI ha annunciato il pieno supporto alle CPU Intel Rocket Lake S di undicesima generazione sulle sue schede madri basate su chipset Z490. Infatti, l’ultima versione del changelog del BIOS per le motherboard prodotte dalla compagnia taiwanese riporta:

Aggiornato ME 14.1

Supportata la funzionalità Resizable Bar per ottenere maggiori prestazioni della GPU

Aggiunta la compatibilità con i processori Intel di undicesima generazione.

Nel caso non ne foste a conoscenza, Resizable Bar permette alla CPU di avere accesso a tutti i GB della VRAM della scheda video, migliorando le performance in alcuni titoli con un impatto che può variare molto da gioco a gioco. Nonostante fosse presente nelle specifiche dell’interfaccia PCI Express già da parecchio tempo, è stato grazie a AMD e la sua tecnologia Smart Access Memory che abbiamo assistito ad un interesse generale sull’argomento.

Infatti, MSI per l’occasione ha condotto alcuni test su una scheda madre MEG Z490 Godlike su cui erano montati un processore Intel Core i9-10900K e una scheda grafica AMD Radeon RX 6800 XT, evidenziando miglioramenti variabili attivando la funzionalità Resizable Bar. Entrando più nello specifico, in alcuni videogiochi è stato registrato un aumento a livello di fps medi sino al 14%, mente in altri c’è stato un leggero decremento. In futuro, tale funzionalità sarà sfruttata anche dalle schede grafiche NVIDIA della serie GeForce RTX 30.

Infine, MSI ha comunicato che, mentre una versione Beta non ufficiale del Bios Patch D per diverse motherboard con chipset X570 e B550 è già disponibile, l’uscita della versione finale, che integrerà il firmware AGESA 1.1.9.0, è prevista per metà del prossimo gennaio, mente i possessori di prodotti della serie 400 dovranno attendere sino alla fine del mese.