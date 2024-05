MSI Annuncia le Nuove Schede Madri Project Zero con Memoria DDR5

MSI ha recentemente annunciato una significativa innovazione nel campo delle schede madri con il lancio della nuova generazione di schede madri che rispondono al nome di Project Zero.

Queste nuove schede madri adotteranno il form-factor CAMM2 per la memoria DDR5, una tecnologia originariamente sviluppata per i notebook sottili e leggeri. Il CAMM2 è stato creato per facilitare la sostituzione e l'aggiornamento della memoria senza compromettere l'altezza del dispositivo, ma ora troverà applicazione anche nei desktop, portando notevoli vantaggi in termini di design e performance.

Per implementare questa nuova tecnologia, MSI ha stretto una collaborazione con Kingston Technology. Kingston, nota per i suoi moduli di memoria ad alte prestazioni, sta preparando una nuova linea di moduli CAMM2 sotto il marchio FURY Impact.

Questo marchio è già conosciuto per i moduli SO-DIMM ad alte prestazioni destinati ai notebook da gaming. Le schede madri Project Zero saranno dotate di punti di contatto per un modulo CAMM2 DDR5, che sfrutta l'intera larghezza del bus di memoria a 160 bit del processore con socket LGA1700, coprendo entrambi i canali e i loro sottocanali.

I moduli CAMM2 previsti da Kingston saranno disponibili in varie dimensioni di memoria, tra cui 32 GB, 48 GB, 64 GB e 96 GB. Inoltre, supporteranno le velocità di overclocking DDR5 più diffuse per la piattaforma, variando tra DDR5-6000 e DDR5-8000. Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai tradizionali slot DIMM DDR5, offrendo una maggiore efficienza e riducendo l'ingombro interno delle schede madri.

L'adozione del form-factor CAMM2 segna un cambiamento significativo nell'approccio alla memoria nei sistemi desktop. Questo cambiamento mira a migliorare l'efficienza del design interno dei sistemi, eliminando i cavi sporgenti e ottimizzando lo spazio disponibile all'interno del case.

L'introduzione delle schede madri Project Zero con memoria CAMM2 potrebbe rappresentare una rivoluzione nel settore dei desktop, rendendo i PC più compatti e facili da aggiornare. Questa innovazione è particolarmente interessante per gli appassionati di tecnologia e per coloro che cercano soluzioni di alto livello per le loro configurazioni di gioco o di lavoro.

In sintesi, la collaborazione tra MSI e Kingston per l'implementazione del form-factor CAMM2 nelle schede madri Project Zero promette di portare significativi vantaggi in termini di design e performance.

Gli utenti possono aspettarsi un'esperienza migliorata grazie all'ottimizzazione dello spazio interno e alle elevate capacità di memoria e velocità di overclocking offerte dai moduli CAMM2. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile visitare i siti ufficiali di MSI e Kingston Technology.