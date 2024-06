Massimizza le prestazioni della PS5 o PC con questo SSD in offerta del 35%

Se state cercando un SSD interno per il vostro PC o PS5, per migliorare le prestazioni nel primo caso o espandere la memoria nel secondo, dovreste considerare l'acquisto del Samsung 990 Pro. È uno degli SSD più avanzati del noto produttore coreano. Oggi su Amazon, la versione da 1TB è disponibile a soli 123,99€ anziché 189,99€.

Samsung 990 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung 990 Pro rappresenta un SSD ideale per gli utenti che richiedono le massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità dai loro sistemi di archiviazione. È consigliato a chi si dedica alla produzione di contenuti come il montaggio di video in 4K o l'elaborazione grafica in 3D, grazie alla sua capacità di archiviazione (che raggiunge fino a 4TB) e alla velocità di lettura/scrittura che può arrivare fino a 7.450/6.900 MB/s.

I puristi del PC gaming hanno di che gioire, specialmente quelli che giocano titoli pesanti o utilizzano la Playstation 5, poiché il Samsung 990 Pro è un alleato prezioso per migliorare le prestazioni dei giochi e ridurre i tempi di caricamento, grazie anche alla compatibilità con PCIe Gen 4.0 x4 NVMe M.2.

Inoltre, il dissipatore di calore integrato assicura che l'SSD mantenga prestazioni costanti, evitando il rischio di surriscaldamento, un dettaglio non da poco per chi fa un uso intensivo del proprio PC o console. Non solo prestazioni, ma anche monitoraggio e personalizzazione sono assicurati dal software Samsung Magician, che permette di impostare il colore del LED e controllare lo stato di salute dell'SSD.

