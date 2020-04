MSI annuncia MAG301CR, nuovo monitor 21:9 da 200Hz

MSI ha presentato oggi un nuovo monitor widescreen, l’OPTIX MAG301CR. I monitor widescreen si caratterizzano per il formato 21:9, che offre un angolo di visione più ampio rispetto ai tradizionali monitor che utilizzano un formato a 16:9.

Il nuovo MAG301CR presenta un display da 30 pollici con risoluzione WFHD 2560×1080, quindi un’estensione del tradizionale Full HD. Per l’occasione MSI ha utilizzato un pannello VA curvo con un refresh rate di ben 200Hz, che offre una fluidità delle immagini ideale per i giocatori competitivi, copre il 98% dello spazio di colore DCI-P3 e del 127% dello spazio sRGB, con un contrasto di 3000:1.

Il formato 21:9 aiuta anche chi si impegna nella creazione di contenuti, fornendo maggiore spazio di visualizzazione per il multitasking, ma è ottimo anche per i videogiocatori. In questo senso, il monitor è dotato di tecnologia FreeSync, perfetta per eliminare il fastidioso tearing dovuto alla mancata sincronizzazione dei fotogrammi prodotti dalla scheda video con quelli visualizzati a schermo.

Non manca poi l’applicazione Gaming OSD 2.0, già apprezzata dagli utenti MSI, che permette di gestire le impostazioni dello schermo via software direttamente dal PC, senza entrare nel menù OSD del monitor. In questo modo sarà possibile sia gestire la resa visiva, sia impostare delle scorciatoie per passare tra i vari profili salvati. A questo vanno aggiunti il supporto all’HDR e Night Vision, altra tecnologia esclusiva di MSI che migliora i dettagli e la visibilità nelle aree scure adattando la resa cromatica all’immagine.

Sul fronte della connettività non manca davvero nulla: il pannello I/O è dotato di due ingressi HDMI 2.0b, un ingresso DisplayPort 1.2b, un’uscita dedicata per le cuffie, tre porte USB 3.2 Gen2 di cui una Type-B (da collegare al PC per abilitare le altre due) e una porta Type-C, da utilizzare in alternativa alla DisplayPort.

Al momento MSI non ha ancora fornito prezzo e data di lancio per l’Italia.