MSI Claw arriva in Italia, ecco i vantaggi per chi la compra

MSI, uno dei principali produttori mondiali di notebook premium, ha annunciato l'arrivo in Italia di MSI Claw, la sua prima console portatile, o PC Handheld se preferite.

Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, MSI Claw si distingue come la prima console della sua categoria ad essere equipaggiata con processori Intel Meteor Lake e una batteria particolarmente capiente.

Dotata di una CPU Intel® Core™ Ultra 7 155H e della tecnologia Intel XeSS, MSI Claw offre prestazioni avanzate migliorando significativamente i frame per secondo (FPS) nei giochi più recenti, garantendo un'esperienza di gioco fluida anche con i titoli AAA più esosi di risorse.

La console è stata progettata per gestire giochi di diversi generi, tra cui azione, combattimento, RPG, sport e sparatutto, garantendo un gameplay di alta qualità in movimento grazie ai suoi controller reattivi.

MSI Claw presenta la tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, che ottimizza il flusso d'aria per raffreddare efficacemente i componenti interni. Ergonomica e comoda da tenere in mano, la "console" offre un alto livello di comfort e precisione grazie alla sua curvatura adattabile al palmo delle mani.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Il display touchscreen Full HD da 7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz garantisce un'ottima riproduzione dei colori. La console stabilisce un nuovo record in termini di autonomia, grazie alla sua batteria da 53 Whr, la più grande nella sua categoria, che offre fino a 2 ore di gioco continuativo, con i giochi più esosi, senza la necessità di ricaricare il dispositivo.

MSI Claw è dotata di MSI Center M, una piattaforma intuitiva per l'accesso alle funzioni essenziali, e MSI APP Player, che consente di giocare a giochi per Android oltre a quelli compatibili con Windows.

La console supporta la personalizzazione completa dei tasti, consentendo la configurazione delle macro per adattarsi a giochi specifici e alle preferenze individuali.

La console MSI Claw sarà disponibile in Italia a partire da aprile, con la prevendita che inizierà il 14 marzo 2024, al prezzo di 899 euro. Inizialmente, sarà venduta in esclusiva da MediaWorld, accompagnata da una comoda custodia per il trasporto.

Per gli Early Adopter, ovvero gli acquirenti che decideranno di acquistarla al day one, o preordinarla a Marzo, MSI ha riservato una promozione che permette di ottenere delle Steam Card, del valore totale di 100$, semplicemente seguendo alcuni semplici passaggi che potrete trovare descritti sulla pagina ufficiale della promozione.

Le principali specifiche tecniche della console includono un processore Intel® Core™ Ultra 7 155H, sistema operativo Windows® 11 Home Advanced, memoria da 512GB PCIe Gen4x4 M.2, display touchscreen FHD da 7 pollici, grafica Intel® Arc Graphics, connettività Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 e Bluetooth v5.4, batteria da 53 Whr, e dimensioni di 294 mm (lunghezza) x 117mm (larghezza) x 21.2 mm (altezza) con un peso di 675 grammi.