MSI Claw il 30% più veloce con l'ultimo aggiornamento, ora è meglio di ROG Ally?

MSI ha rilasciato un nuovo aggiornamento BIOS per Claw, la sua handheld con CPU Intel, che promette di aumentare le prestazioni fino al 30% nei giochi. L'aggiornamento fa seguito a quello uscito circa un mese fa, che apportava miglioramenti fino al 150% in alcuni giochi grazie a diverse ottimizzazioni, oltre che ai nuovi driver grafici Arc.

L'aggiornamento 109 (E1T41IMS.109 BIOS) può essere scaricato direttamente dalla pagina di aggiornamenti di MSI Claw. Non servono processi di installazione particolari, un bel vantaggio per i meno esperti.

MSI ha condiviso alcuni dati sulle prestazioni che, pur provenendo da test interni, fanno ben sperare. Il nuovo BIOS assicura un incremento di performance fino al 30% in titoli come Forza Horizon 5, +23% in Sons of The Forest, +28% in Fortnite, +20% in Helldivers 2, +15,5% in FC24 e +12,9% in Hogwarts Legacy. Si tratta di alcuni dei titoli più giocati su Steam, quindi molti utenti dovrebbero essere ben felici di queste novità.

MSI ha anche pubblicato un confronto tra Claw e ROG Ally, competitor diretto equipaggiato con chip AMD Ryzen Z1. Dai test effettuati, l'handheld di MSI è in media il 26% più veloce di Ally, con prestazioni addirittura 1,9 volte maggiori in Valheim.

In ultimo, la casa taiwanese ha condiviso le impostazioni consigliate per giocare al meglio su MSI Claw, beneficiando al massimo di questi miglioramenti: ve le riportiamo qui sotto.