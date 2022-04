MSI ha recentemente presentato un nuovo modello di notebook espressamente pensato per i creatori di contenuti e che racchiude al suo interno tutta la potenza necessaria per svolgere un lavoro creativo, senza però rinunciare a stile ed eleganza. Con il lancio di questo nuovo portatile è stata presentata anche questa versione speciale dedicata al famoso musicista e designer giapponese Hiroshi Fujiwara che, solo fino al 2 maggio, è proposta con uno sconto di quasi 1.000€ rispetto al prezzo di listino!

Uno sconto così significativo per un lancio di un prodotto è cosa abbastanza rara, considerata anche l’indubbia qualità di questo portatile che, come potete leggere nella nostra recensione, ha incontrato decisamente il favore della nostra redazione. Tra gli elementi che spiccano, oltre alle prestazioni, vi sono quelli puramente stilistici, a partire dal logo di Fujiwara che compare sia sulla scocca che su altri elementi come mouse, tastiera e tappetino, inclusi nella confezione.

Punto fondamentale per un creator è sicuramente lo schermo, che gioca un ruolo primario per la miglior resa del lavoro. MSI Creator Z16 Fujiwara non delude su questo fronte e ci presenta un pannello MiniLED QHD+ (2560 x 1600 px) da 16″ con la notevole frequenza di aggiornamento di 165Hz, da non sottovalutare nel caso voleste giocare, anche perché oltre a un ottimo monitor abbiamo una scheda video di tutto rispetto come la RTX 3060, perfetta per accelerazioni software, ma adatta anche per godersi lo svago con alcuni videogiochi.

Essendo un portatile principalmente studiato per lavoro, l’esperienza d’uso ricopre un ruolo importantissimo e da questo punto di vista ci troviamo di fronte a un buon prodotto che restituisce un ottimo feeling durante l’utilizzo senza incorrere in rallentamenti o problemi di alcun genere. La tastiera in particolar modo dà sensazioni molto positive con tasti comodi e distanziati, che consentono una scrittura fluida e priva di errori.

Normalmente tutto questo avrebbe un costo di 2.949,00€ ma, con la promozione di lancio e lo sconto di ben 950€, potrete acquistare MSI Creator Z16 Fujiwara a soli 1.999€, vale a dire un taglio di oltre il 30% sul prezzo di listino per un prodotto appena uscito sul mercato.