Il MSI Cyborg 15 con design futuristico e parti traslucide è in offerta su Amazon a 1.099€ invece di 1.299€. Questo notebook gaming vi conquisterà con il suo Intel Core 7 240H, la nuova Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7 e un display FHD da 15,6" a 144Hz. Approfittate dello sconto di 200€ per portarvi a casa un laptop con 16GB DDR5, SSD da 1TB e garanzia italiana di 2 anni: perfetto per il gaming di ultima generazione.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 rappresenta la scelta ideale per gamer appassionati e studenti universitari che cercano un notebook versatile capace di gestire sia sessioni di gioco intense che carichi di lavoro impegnativi. Con il suo processore Intel Core 7 240H e la scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB GDDR7, questo laptop soddisfa perfettamente le esigenze di chi desidera giocare ai titoli più recenti su un display FHD a 144Hz, garantendo fluidità e reattività eccezionali. Il design futuristico in stile cyberpunk con parti traslucide vi conquisterà se amate distinguervi con un'estetica innovativa e tecnologica.

Questo PC si rivela adatto anche per content creator e professionisti del digitale che necessitano di potenza di calcolo per editing video, rendering 3D e multitasking avanzato. I 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e l'SSD da 1TB PCIe4 assicurano tempi di caricamento rapidissimi e spazio abbondante per i vostri progetti. La presenza di MSI AI Engine e Copilot ottimizza automaticamente le prestazioni in base alle vostre attività, mentre la garanzia italiana di 2 anni offre tranquillità per il vostro investimento. Con uno sconto del 15%, vi portate a casa tecnologia all'avanguardia a un prezzo davvero competitivo.

L'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è un notebook gaming che combina potenza e design futuristico. Equipaggiato con il processore Intel Core 7 240H e la scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB GDDR7, vi garantirà prestazioni eccellenti in ogni sessione di gioco. Il display FHD da 15.6" a 144Hz offre fluidità visiva superiore, mentre i 16GB di RAM DDR5 e l'SSD da 1TB PCIe4 assicurano velocità e spazio per tutti i vostri titoli preferiti.

